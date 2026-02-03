قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

نائبًا عن محافظ البحر الأحمر.. السكرتير العام يشهد احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد الميناء الكبير

ابراهيم جادلله

شهد كمال سليمان السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، نائبًا عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، احتفالية ليلة النصف من شعبان التي نظمتها مديرية أوقاف البحر الأحمر، بمسجد الميناء الكبير بالغردقة، عقب صلاة العشاء مباشرة، مساء اليوم الاثنين الموافق 2 فبراير 2026، وذلك بحضور الشيخ عبد المهيمن مدير مديرية الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية، وأهالي المحافظة.

وخلال كلمته، نقل السكرتير العام تهنئة محافظ البحر الأحمر إلى أبناء المحافظة بهذه المناسبة الدينية المباركة، مؤكدًا أن ليلة النصف من شعبان تمثل محطة إيمانية عظيمة، تحمل معاني الرحمة والمغفرة، وتدعو إلى الإكثار من الطاعات، وترسيخ القيم الأخلاقية، وتعزيز روح المحبة والتراحم بين أفراد المجتمع.

وأكد السكرتير العام حرص المحافظة على دعم الأنشطة الدينية، ومشاركة المواطنين مناسباتهم الروحية، والتعاون المستمر مع وزارة الأوقاف لبناء وعي ديني صحيح يسهم في دعم الاستقرار المجتمعي وتعزيز القيم الوطنية.

من جانبه، أوضح الشيخ عبد المهيمن مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان يأتي في إطار الدور الدعوي والتوعوي للمساجد، مشيرًا إلى أهمية استثمار هذه الليالي المباركة في التقرب إلى الله، والدعاء، وتعميق معاني التسامح والتكافل بين أبناء الوطن.

واختُتمت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وابتهالات دينية، وسط أجواء إيمانية عكست مكانة هذه الليلة المباركة في نفوس أهالي محافظة البحر الأحمر.

