نائب محافظ مطروح يناقش آليات تنفيذ مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة"

عقد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، اجتماعاً مع فريق عمل اليونسكو بالمحافظة، وممثلي القطاعات المختلفة "مديريات التربية والتعليم، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، الثقافة، العمل ، الأزهر، الأوقاف ، وجامعة مطروح، والمجلس القومى للمرأة، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار" وإدارة تنمية القرية بالديوان العام ، ووحدة أيادي مصر ، ومركز التنمية المستدامة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. لمناقشة آليات تنفيذ مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة" التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة.

أوضح نائب المحافظ أن المبادرة تهدف إلى نشر ثقافة التعلم المستمر، وتشجيع الحكومات والمؤسسات على تطبيق برامج تضمن فرص التعليم للجميع، وتمكين الأطفال من تطوير مهارات المستقبل، وتحفيز المواطنين على اكتساب مهارات جديدة، لافتا إلى أهمية التعاون والتكامل بين الجهات المختلفة حتى تحقق المبادرة نتائجها المرجوة.

وأكد نائب المحافظ، على أهمية دور كل قطاع من القطاعات المختلفة فى إجراء تحليل دقيق للوضع الراهن، لنشر الوعي بين الفئات المستهدفة، والاستفادة بالمبادرات السابقة التى تم تنفيذها على أرض المحافظة مثل مبادرة "بداية"، "ومطروح الخير" ومعرض المحافظة "كنوز مطروح" والتي ساهمت في رفع الوعي والمهارات لأبناء المحافظات وخاصة في التجمعات النائية.

الجدير بالذكر أن مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة" تمثل إحدى الحملات العالمية التي أطلقها معهد اليونسكو كجزء من الجهود الدولية بحيث لا يقتصر التعلم على المراحل الدراسية التقليدية بل يمتد ليشمل التعلم المجتمعي والمهني والرقمي طوال حياة الإنسان، وتهدف الحملة إلى بناء وعي عالمي بالتعلم المستمر، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل مستدام، ومبادرة أنا متعلم مدى الحياة هي حملة توعوية عالمية تدعو الأفراد والمؤسسات والمجتمعات إلى تبني هوية التعلم المستمر، وتعتمد على إشراك المواطنين من مختلف الأعمار في مشاركة قصصهم وتجاربهم بالتعلم، وإبراز أهمية اكتساب المعارف والمهارات طوال الحياة.

وتهدف المبادرة إلى تحويل التعلم من مفهوم نظري إلى ثقافة يومية وممارسة فعالة داخل المجتمعات، من خلال التشجيع على نشر قصص وتجارب ملهمة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمبادرات الثقافية، وقد أطلق معهد اليونسكو هذه المبادرة استجابة للتغيرات المتسارعة في العالم والتي تتطلب من الأفراد تطوير مهارات جديدة باستمرار، سواءً في مجالات التكنولوجيا وسوق العمل أو الحياة اليومية، وتأتي ضمن حزمة من الأنشطة التي ينفذها المعهد لتعزيز بناء سياسات وطنية للتعلم المستمر، ودعم الدول في تطوير شبكات مدن التعلم، وتستهدف المبادرة الأطفال والشباب والنساء والفتيات وكبار السن وذوي الهمم، والعاملين في مختلف القطاعات الحرفية والمهنية، كما تستهدف المجتمعات المحلية في المدن والقرى والباحثين عن مهارات جديدة، وكذا المؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني، وتركز الحملة على إشراك الجميع دون تمييز على أساس العمر أو الخلفية التعليمية.