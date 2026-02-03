قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بمسجد التنعيم .. مطروح تحتفل بليلة النصف من شعبان

ايمن محمود

احتفلت محافظة مطروح بليلة النصف من شعبان، من خلال الاحتفالية التي نظمتها مديرية أوقاف مطروح بمسجد التنعيم، بحضور الدكتور إسلام رجب نائبا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عطية سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية واللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة د مرسي مطروح وعدد من علماء الأزهر والأوقاف وأهالي مطروح.

تأتى الاحتفالية مع الذكرى العطرة بتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام.

وفي كلمته نقل الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ تحيات وتهنئة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لجميع  القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ولجميع أهالي مطروح بهذه المناسبة الدينية العطرة مع ذكرى تحويل القبلة، وما لها من عظيم القدر  
داعيا المولى عز وجل أن يتقبل فيها الدعوات ويحفظ مصرنا الغالية ويديم عليها الأمن والأمان والاستقرار تحت القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، خلال كلمته، أن ليلة النصف من شعبان يطلع الله إلى قلوب خلقه، فهى دعوة واضحة للتسامح والاستعلاء على الأحقاد "ليغرس فينا أن صفاء السريرة والنوايا ومافي القلوب مطلع عليه الله عز وجل.

وأضاف أن تحويل القبلة جاء تأكيدا علي ذاتية الأمة وأهمية الثبات على المبدأ مع التسليم المطلق  والتوكل على الله، كما أنها تؤكد على  مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وسمو مكانته واستجابة المولى عز وجل لنبيه حين توجه بنظره للسماء في أدب بلغ الذروه ليمنحه الله من آياته العظيمة بلطفه ورحمته " فلنولينك قبلة ترضاها " إكراما لمنزلة سيدنا محمد  " .

ولفت إلي ان القبلة تحولت للبيت الحرام تعبديا وبقي المسجد الأقصى أولي القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى النبي الكريم، كما أنه في هذه الليلة تكتمل المعانى لما يرمز اليه تحويل القبلة  من معاني منها وحدة للصف وجمع للكلمة ورمز لاستقلالية الأمة ووسطيتها.

ودعا إلى أن تكون الذكرى العطرة دعوة لتوحيد صف الأمة على كلمة واحدة كما تجمعت على قبلة واحدة وأن الحفاظ علي المقدسات من أهم واجبات المسلم.

كما شهد الحفل  أدعية وانشاد دينى ومدائح للمنشد عمر حشاد.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح النصف من شعبان

