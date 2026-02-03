سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 3-2-2026

يرصد موقع صدي البلد أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 3-2-2026.
وسجل الدولار أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 47.180 جنيه، بينما جاء أقل سعر شراء في عدد من البنوك عند مستوى 47 جنيها، في نطاق يعكس استقرارًا عامًا في التعاملات المصرفية.
أعلى أسعار الدولار اليوم في البنوك
مصرف أبوظبي الإسلامي:
47.180 جنيه للشراء – 47.280 جنيه للبيع
البنك المصري الخليجي:
47.100 جنيه للشراء – 47.200 جنيه للبيع
ميد بنك:
47.100 جنيه للشراء – 47.200 جنيه للبيع
المصرف المتحد:
47.100 جنيه للشراء – 47.200 جنيه للبيع
أسعار الدولار في البنوك الكبرى
HSBC:
47.050 جنيه للشراء – 47.150 جنيه للبيع
QNB الأهلي:
47.040 جنيه للشراء – 47.140 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي CIB:
47.040 جنيه للشراء – 47.140 جنيه للبيع
بنك مصر:
47.040 جنيه للشراء – 47.140 جنيه للبيع
البنك الأهلي المصري:
47.040 جنيه للشراء – 47.140 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية:
47.040 جنيه للشراء – 47.140 جنيه للبيع
البنك العقاري المصري العربي:
47.030 جنيه للشراء – 47.130 جنيه للبيع
بنك قناة السويس:
47.030 جنيه للشراء – 47.130 جنيه للبيع