الرئاسة الفلسطينية: ادعاءات الاحتلال بشأن قطاع غزة باطلة ولا أساس لها من الصحة
بتخفيضات 30%.. أماكن معارض أهلاً رمضان 2026 بالمحافظات
تحويل الفنان محمود حجازي للاستعلامات الفنية بالعباسية لاستكمال التحقيقات
حجز لـ الحكم.. تأجيل جلسة محاكمة قاتل زميله بالمنشار في الإسماعيلية لـ 24 فبراير الجاري
النقض ترفض الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بالمنيا
وزيرا خارجية مصر والسودان يكرمان أطباء القافلة الطبية لدعم القطاع الصحي السوداني
ميمي جمال تكشف لـ«صدى البلد» طقوسها في شهر رمضان.. فيديو
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نحو مصر خالية من السعار.. ضبط وتعقيم 29 كلبًا ضالًا بالغردقة
وزيرة التخطيط تستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة مشروعات التنمية والتحول الأخضر في مصر
أحد مصابي غزة من الأراضي المصرية: أشكر الشعب المصري.. وإحنا بنحبه
عبد العاطي لنظيره السوداني نرفض أي محاولات لتقسيم السودان أو المساس بسيادته واستقراره
اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

ولاء عبد الكريم

يرصد موقع صدي البلد أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 3-2-2026
وسجل الدولار أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 47.180 جنيه، بينما جاء أقل سعر شراء في عدد من البنوك عند مستوى 47 جنيها، في نطاق يعكس استقرارًا عامًا في التعاملات المصرفية.

أعلى أسعار الدولار اليوم في البنوك
مصرف أبوظبي الإسلامي:
47.180 جنيه للشراء – 47.280 جنيه للبيع

البنك المصري الخليجي:
47.100 جنيه للشراء – 47.200 جنيه للبيع

ميد بنك:
47.100 جنيه للشراء – 47.200 جنيه للبيع

المصرف المتحد:
47.100 جنيه للشراء – 47.200 جنيه للبيع


أسعار الدولار في البنوك الكبرى
HSBC:
47.050 جنيه للشراء – 47.150 جنيه للبيع

QNB الأهلي:
47.040 جنيه للشراء – 47.140 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي CIB:
47.040 جنيه للشراء – 47.140 جنيه للبيع

بنك مصر:
47.040 جنيه للشراء – 47.140 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري:
47.040 جنيه للشراء – 47.140 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية:
47.040 جنيه للشراء – 47.140 جنيه للبيع

البنك العقاري المصري العربي:
47.030 جنيه للشراء – 47.130 جنيه للبيع

بنك قناة السويس:
47.030 جنيه للشراء – 47.130 جنيه للبيع

