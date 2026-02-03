سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

يرصد موقع صدي البلد أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 3-2-2026

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 47.180 جنيه، بينما جاء أقل سعر شراء في عدد من البنوك عند مستوى 47 جنيها، في نطاق يعكس استقرارًا عامًا في التعاملات المصرفية.

أعلى أسعار الدولار اليوم في البنوك

مصرف أبوظبي الإسلامي:

47.180 جنيه للشراء – 47.280 جنيه للبيع

البنك المصري الخليجي:

47.100 جنيه للشراء – 47.200 جنيه للبيع

ميد بنك:

47.100 جنيه للشراء – 47.200 جنيه للبيع

المصرف المتحد:

47.100 جنيه للشراء – 47.200 جنيه للبيع

أسعار الدولار في البنوك الكبرى

HSBC:

47.050 جنيه للشراء – 47.150 جنيه للبيع

QNB الأهلي:

47.040 جنيه للشراء – 47.140 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي CIB:

47.040 جنيه للشراء – 47.140 جنيه للبيع

بنك مصر:

47.040 جنيه للشراء – 47.140 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري:

47.040 جنيه للشراء – 47.140 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية:

47.040 جنيه للشراء – 47.140 جنيه للبيع

البنك العقاري المصري العربي:

47.030 جنيه للشراء – 47.130 جنيه للبيع

بنك قناة السويس:

47.030 جنيه للشراء – 47.130 جنيه للبيع