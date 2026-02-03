يقدم موقع صدي البلد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3-2-2026

سعر الجنيه الذهب اليوم

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب: 51760 جنيها للبيع، 51360 جنيها للشراء

الأونصة: 229990 جنيها للبيع، 228210 جنيهات للشراء

الأونصة بالدولار: 4670.71 دولار

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين.. عيار 21 يسجل 501 درهم



أسعار الذهب اليوم (محلات الصاغة دون مصنعية)

عيار 24: 7395 جنيها للبيع، 7335 جنيها للشراء.

عيار 22: 6780 جنيها للبيع، 6725 جنيها للشراء

سعر الذهب عيار 21

عيار 21: 6470 جنيه للبيع، 6420 جنيها للشراء.

عيار 18: 5545 جنيها للبيع، 5505 جنيهات للشراء

عيار 14: 4315 جنيها للبيع، 4280 جنيها للشراء

عيار 12: 3695 جنيها للبيع، 3670 جنيها للشراء



أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 7395 جنيها للبيع و7335 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر عيار 22 نحو 6780 جنيها للبيع و6725 جنيها للشراء.