الرئيس الغيني يجري تعديلا جزئيا على الحكومة

أجرى الرئيس الغيني مامادي دومبويا، تعديلا وزاريا شمل تعيين 18 وزيرا وأمينين عامين لشغل 20 حقيبة وزارية ضمن حكومة ما بعد الانتخابات.

ووفقا لمرسوم رئاسي، يهدف هذا التعديل الجزئي إلى شغل الحقائب الوزارية التي ظلت شاغرة عقب الاستقالة الجماعية للحكومة المنتهية ولايتها، التي أعقبت الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر 2025.

وتتسم التشكيلة الحكومية الجديدة، بحسبما أورد موقع "جينيه 28" الإخباري، باستمرارية مؤسسية، حيث جرى الإبقاء على غالبية الوزراء السابقين في مناصبهم أو إعادة توزيعهم على حقائب أخرى، إلى جانب انضمام مسؤولين جدد إلى السلطة التنفيذية.

وشملت التعيينات وزارات رئيسية مثل العدل، والإدارة الإقليمية، والأمن، والخارجية، والاقتصاد والمالية، والمناجم، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية، والنقل، والاتصالات، والبيئة، كما تم تعيين امينين عامين يتمتعان بمرتبة وزير.

وبحسب السلطات، تشكل هذه التعيينات خطوة أولى في تنفيذ مسار العودة إلى النظام الدستوري، الذي أطلق عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر الماضي.