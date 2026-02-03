قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاستثمار: نستهاف نموا اقتصاديا بين 6 و7% وخفض مدة التراخيص لأقل من 90 يومًا
لوروا يكشف كواليس إنقاذ نهائي أمم إفريقيا 2025 من فضيحة عالمية.. ونصيحة حاسمة من ماني أعادت السنغال للملعب
الرئاسة الفلسطينية: ادعاءات الاحتلال بشأن قطاع غزة باطلة ولا أساس لها من الصحة
بتخفيضات 30%.. أماكن معارض أهلاً رمضان 2026 بالمحافظات
تحويل الفنان محمود حجازي للاستعلامات الفنية بالعباسية لاستكمال التحقيقات
حجز لـ الحكم.. تأجيل جلسة محاكمة قاتل زميله بالمنشار في الإسماعيلية لـ 24 فبراير الجاري
النقض ترفض الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بالمنيا
وزيرا خارجية مصر والسودان يكرمان أطباء القافلة الطبية لدعم القطاع الصحي السوداني
ميمي جمال تكشف لـ«صدى البلد» طقوسها في شهر رمضان.. فيديو
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نحو مصر خالية من السعار.. ضبط وتعقيم 29 كلبًا ضالًا بالغردقة
وزيرة التخطيط تستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة مشروعات التنمية والتحول الأخضر في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المجتمعات العمرانية: تنفيذ 1.48 مليون وحدة بالمدن الجديدة والقرى السياحية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم اعتماد الموازنة والحسابات الختامية للهيئة عن العام المالي 2025/2026، وذلك بحضور عدد من الأعضاء ومشاركة باقي الأعضاء عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، على مواصلة الجهود المبذولة في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، باعتبارها أكبر مطور عقاري في مصر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وخلال الاجتماع، تم استعرض تقريرًا حول إنجازات الهيئة منذ تأسيسها وحتى نهاية يونيو 2025، والتي شملت مشروعات الإسكان والخدمات والبنية التحتية والمرافق في المدن الجديدة.
وفي هذا الإطار.

 أوضح المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والانشاءات، أن عدد الوحدات التى تم وجارٍ تنفيذها بمعرفة الهيئة حوالي ١.٤٨ مليون وحدة بالمدن الجديدة والقرى السياحية حتى 30 يونيو 2025، منها ۳۱۲ ألف وحدة سكنية تم الانتهاء من تنفيذها حتى 30 يونيو 2014، و ۸۰۳ آلاف وحدة تم الانتهاء من تنفيذها خلال الفترة من يوليو ۲۰۱٤ حتى 30 يونيو 2025، و٣٦٥ ألف وحدة جارٍ تنفيذها، بمشروعات الإسكان الاجتماعي ، سكن مصر ، دار مصر وجنة ، ديارنا، والإسكان ذو الطابع الحديث والمميز والحر، والفاخر، و"سكن كل المصريين "، والإسكان البديل، بهدف تلبية رغبات المواطنين في السكن اللائق وتحقيق التنوع في الوحدات السكنية.

وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أسندت تنفيذ أكثر من 4201 مبنى خدمي لتعزيز الخدمات بالمدن الجديدة، حتى 30 يونيو 2025 منهم 1449 مبنى تم الانتهاء من تنفيذه حتى 30 يونيو 2014، و2458 مبنى تم تنفيذه منذ يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2025، و294 مبنى جارٍ تنفيذه، تشمل مدارس، مستشفيات، مراكز تجارية، وأسواق.

وتابع المهندس عمار مندور، أن إنجازات الهيئة خلال العام المالي 2024/2025 بمشروع الإسكان الاجتماعي شملت  تنفيذ ٦٦٤٦٤ وحدة سكنية، واستكمال تنفيذ ١٧٠٢٥٠ وحدة سكنية، والبدء في تنفيذ ٧٨٧٤٤ وحدة سكنية ببعض المدن، وبمشروع سكن مصر تم تنفيذ ٦٩٦٠ وحدة سكنية، واستكمال تنفيذ ۱۰۰۳۲ وحدة سكنية، والبدء في تنفيذ ۲۱٦ وحدة سكنية ببعض المدن، وبمشروع جنة تم تنفيذ ١٨٢٤ وحدة سكنية، واستكمال تنفيذ ٩٧٨٤ وحدة سكنية، والبدء في تنفيذ ۱۹۲ وحدة سكنية ببعض المدن، وبمشروع عمارات السلام "مدينة العبور" تم تنفيذ ١٧٥٥ وحدة، واستكمال تنفيذ ١٣٦٠ وحدة، وبمشروعات مثلث ماسبيرو تم استكمال تنفيذ ٧٦٩ وحدة استثماري، وبمشروعات سور مجرى العيون تم الانتهاء من تنفيذ ١٩٢٤ وحدة سكنية، وبمشروعات الخدمات تم تنفيذ ٤٩ مبنى خدمي، واستكمال تنفيذ ٢٥٤ مبنى، والبدء في تنفيذ ٤٠ مبنى خدمي.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عمران، نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق وصيانة الشبكات والمحطات، أن الهيئة نفَّذت عدد كبير من المشروعات فى مجال المرافق منذ بدء العمل وحتى 30/6/2025، حيث تم تنفيذ 34 محطة مياه (تنقية سطحية – تحلية مياه البحر) بإجمالى تصرفات 5.052 مليون م3/يوم، وجارٍ تنفيذ وتوسعة وتأهيل 15 محطة (تنقية سطحية – تحلية مياه البحر) بتصرف 3.352 مليون م3/يوم، فضلاً عن أعمال الإحلال والتجديد لبعض محطات رفع مياه الشرب بالمدن الجديدة، كما تم مد شبكات مياه بطول نحو 21.7 ألف كم، وجارٍ تنفيذ شبكات مياه بطول نحو 2792 كم.

وأضاف أنه فيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي تم تنفيذ 37 محطة معالجة بسعة إجمالية 2.07 مليون م3/ يوم، وجارٍ تنفيذ وتوسعة وتأهيل 17 محطة معالجة بسعة 748 ألف م3/يوم، فضلاً عن تطوير محطات معالجة بعدد من المدن الجديدة لتنتج مياه معالجة ثلاثياً لاستخدامها لرى المسطحات الخضراء داخل المدن.

وأشار نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق وصيانة الشبكات إلى أنه في مجال الكهرباء، تم تنفيذ عدد 87 محطة محولات كهرباء بتوسعاتها بطاقة إجمالية 13170 ميجا.ف.أ، وجارٍ تنفيذ 18 محطة محولات كهرباء بطاقة إجمالية 3730 ميجا.ف.أ.

 وفيما يتعلق بالطرق تم مد شبكــات طرق بطول   17.9   ألف كم، وجارٍ تنفيذ شبكات طرق بطول   1000 كم، وفى مجال الاتصالات تم مد شبكات الاتصالات  لخدمة  3 ملايين و695 خط، وجارٍ تنفيذ خطوط الاتصالات لخدمة   560  ألف خط  لدعم البنية التحتية الرقمية.

المجتمعات العمرانية المشروعات التنموية مطور عقاري المدن الجديدة القرى السياحية الإسكان الاجتماعي سكن مصر دار مصر ديارنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

امام عاشور وكهربا

كنز لازم تحافظ عليه.. كهربا يوجه رسالة لـ إمام عاشور بخصوص الأهلي

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

ترشيحاتنا

جنوب سيناء

طقس غائم ورياح مثيرة للرمال.. جنوب سيناء تعلن حالة الطوارئ

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

بالاسم ورقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026 خلال ساعات

رئيس مدينة بورفؤاد : تمركزات ثابتة محيط مرفق المعديات وكوبري النصر لمجابهة فارزي القمامة

رئيس مدينة بورفؤاد يقود حملات مفاجئة لمواجهة ظاهرة فرز القمامة وحماية البيئة

بالصور

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنيا القمح ويٌقيل نائب رئيس المركز

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد معرض «أهلاً رمضان للملابس الجاهزة» بمنيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة والسر في التتبيلة

فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة
فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة
فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة

قبل رمضان.. 10خطوات لبدء صيام صحي للشهر الكريم

قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم
قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم
قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد