المجتمعات العمرانية: تنفيذ 1.48 مليون وحدة بالمدن الجديدة والقرى السياحية

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم اعتماد الموازنة والحسابات الختامية للهيئة عن العام المالي 2025/2026، وذلك بحضور عدد من الأعضاء ومشاركة باقي الأعضاء عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، على مواصلة الجهود المبذولة في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، باعتبارها أكبر مطور عقاري في مصر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وخلال الاجتماع، تم استعرض تقريرًا حول إنجازات الهيئة منذ تأسيسها وحتى نهاية يونيو 2025، والتي شملت مشروعات الإسكان والخدمات والبنية التحتية والمرافق في المدن الجديدة.

وفي هذا الإطار.

أوضح المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والانشاءات، أن عدد الوحدات التى تم وجارٍ تنفيذها بمعرفة الهيئة حوالي ١.٤٨ مليون وحدة بالمدن الجديدة والقرى السياحية حتى 30 يونيو 2025، منها ۳۱۲ ألف وحدة سكنية تم الانتهاء من تنفيذها حتى 30 يونيو 2014، و ۸۰۳ آلاف وحدة تم الانتهاء من تنفيذها خلال الفترة من يوليو ۲۰۱٤ حتى 30 يونيو 2025، و٣٦٥ ألف وحدة جارٍ تنفيذها، بمشروعات الإسكان الاجتماعي ، سكن مصر ، دار مصر وجنة ، ديارنا، والإسكان ذو الطابع الحديث والمميز والحر، والفاخر، و"سكن كل المصريين "، والإسكان البديل، بهدف تلبية رغبات المواطنين في السكن اللائق وتحقيق التنوع في الوحدات السكنية.

وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أسندت تنفيذ أكثر من 4201 مبنى خدمي لتعزيز الخدمات بالمدن الجديدة، حتى 30 يونيو 2025 منهم 1449 مبنى تم الانتهاء من تنفيذه حتى 30 يونيو 2014، و2458 مبنى تم تنفيذه منذ يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2025، و294 مبنى جارٍ تنفيذه، تشمل مدارس، مستشفيات، مراكز تجارية، وأسواق.

وتابع المهندس عمار مندور، أن إنجازات الهيئة خلال العام المالي 2024/2025 بمشروع الإسكان الاجتماعي شملت تنفيذ ٦٦٤٦٤ وحدة سكنية، واستكمال تنفيذ ١٧٠٢٥٠ وحدة سكنية، والبدء في تنفيذ ٧٨٧٤٤ وحدة سكنية ببعض المدن، وبمشروع سكن مصر تم تنفيذ ٦٩٦٠ وحدة سكنية، واستكمال تنفيذ ۱۰۰۳۲ وحدة سكنية، والبدء في تنفيذ ۲۱٦ وحدة سكنية ببعض المدن، وبمشروع جنة تم تنفيذ ١٨٢٤ وحدة سكنية، واستكمال تنفيذ ٩٧٨٤ وحدة سكنية، والبدء في تنفيذ ۱۹۲ وحدة سكنية ببعض المدن، وبمشروع عمارات السلام "مدينة العبور" تم تنفيذ ١٧٥٥ وحدة، واستكمال تنفيذ ١٣٦٠ وحدة، وبمشروعات مثلث ماسبيرو تم استكمال تنفيذ ٧٦٩ وحدة استثماري، وبمشروعات سور مجرى العيون تم الانتهاء من تنفيذ ١٩٢٤ وحدة سكنية، وبمشروعات الخدمات تم تنفيذ ٤٩ مبنى خدمي، واستكمال تنفيذ ٢٥٤ مبنى، والبدء في تنفيذ ٤٠ مبنى خدمي.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عمران، نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق وصيانة الشبكات والمحطات، أن الهيئة نفَّذت عدد كبير من المشروعات فى مجال المرافق منذ بدء العمل وحتى 30/6/2025، حيث تم تنفيذ 34 محطة مياه (تنقية سطحية – تحلية مياه البحر) بإجمالى تصرفات 5.052 مليون م3/يوم، وجارٍ تنفيذ وتوسعة وتأهيل 15 محطة (تنقية سطحية – تحلية مياه البحر) بتصرف 3.352 مليون م3/يوم، فضلاً عن أعمال الإحلال والتجديد لبعض محطات رفع مياه الشرب بالمدن الجديدة، كما تم مد شبكات مياه بطول نحو 21.7 ألف كم، وجارٍ تنفيذ شبكات مياه بطول نحو 2792 كم.

وأضاف أنه فيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي تم تنفيذ 37 محطة معالجة بسعة إجمالية 2.07 مليون م3/ يوم، وجارٍ تنفيذ وتوسعة وتأهيل 17 محطة معالجة بسعة 748 ألف م3/يوم، فضلاً عن تطوير محطات معالجة بعدد من المدن الجديدة لتنتج مياه معالجة ثلاثياً لاستخدامها لرى المسطحات الخضراء داخل المدن.

وأشار نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق وصيانة الشبكات إلى أنه في مجال الكهرباء، تم تنفيذ عدد 87 محطة محولات كهرباء بتوسعاتها بطاقة إجمالية 13170 ميجا.ف.أ، وجارٍ تنفيذ 18 محطة محولات كهرباء بطاقة إجمالية 3730 ميجا.ف.أ.

وفيما يتعلق بالطرق تم مد شبكــات طرق بطول 17.9 ألف كم، وجارٍ تنفيذ شبكات طرق بطول 1000 كم، وفى مجال الاتصالات تم مد شبكات الاتصالات لخدمة 3 ملايين و695 خط، وجارٍ تنفيذ خطوط الاتصالات لخدمة 560 ألف خط لدعم البنية التحتية الرقمية.