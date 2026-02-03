فتح: إسرائيل هي من أغلقت معبر رفح والجانب المصري لم يغلقه مطلقًا

أكد زيد تيم، أمين سر حركة فتح في هولندا، أن إسرائيل هي المسؤولة عن إغلاق معبر رفح على الجانب الفلسطيني، موضحًا أن الجانب المصري لم يغلق المعبر أبدًا.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأدلة على ذلك تكمن في دخول بعض المساعدات الضئيلة إلى قطاع غزة من المعبر باتجاه مصر، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي عمد بشكل متعمد إلى خنق القطاع الذي يسيطر على 60% من أراضيه.

وأوضح تيم أن فتح المعبر جاء نتيجة إصرار الدول العربية، خصوصًا مصر والأردن والسعودية وقطر، وصمود الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الغاية من فتح المعبر كانت منع تهجير الفلسطينيين وضمان حقهم في البقاء على أرضهم، وتسهيل علاج المصابين.

