نقل النواب تناقش خطة عملها.. وقرقر: نستهدف حل مشكلات الطرق بين المحافظات

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعا اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، لمناقشة خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.

وشهد الاجتماع استعراض رأى النواب أعضاء اللجنة، حول أولويات أجندة عمل اللجنة والملفات التى يمكن للجنة تبنيها في مختلف قطاعات النقل والمواصلات.

وبدوره ثمن النائب وحيد قرقر رئيس لجنة النقل، أن اللجنة تحظى بوجود قامات كبيرة ضمن أعضائها مما بمثل فرصة كبيرة لطرح ودراسة كافة الملفات والوصول إلي حلول واقعية لها بالتعاون مع الحكومة.

وأضاف قرقر، الدولة أنفقت تريليونات الجنيهات علي تطوير منظومة النقل، ونسعى لتكون مصر وما بها من منظومة نقل وموانئ، مصدر جذب عالمى للاستثمارات.

وأشار إلي أن اللجنة سيكون عليها دور كبير في تذليل كافة العقبات أمام تحقيق ذلك الهدف.

وتابع قرقر، في تعقيبه علي حديث النواب، بأن المواطن البسيط لم يستشعر العائد من تطوير تلك المنظومة وهو ما يحتاج منا جميعا تكثيف الجهود لتخفيف الأعباء وزيادة العائد.



كما وجه قرقر، بعقد اجتماع طارئ غدا الأربعاء لبحث عدد من الملفات التى طرحها أعضاء اللجنة تتعلق بمشروع ترام الإسكندرية وكوبرى العامرية.

كما شدد قرقر، علي تبنى اللجنة موضوع ملف الطرق بين المحافظات، مشيرا إلي التوافق علي عقد جلسة قريبة جدا مع وزارة النقل لبحث المشكلات المتعلقة برصف الطرق بين المحافظات في إطار تفعيل مبادرة حياة كريمة.