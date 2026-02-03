قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد سؤال ChatGPT على الهواء .. الإفتاء تحسم جدل فوائد البنوك
وداعا البطالة | 4 آلاف فرص عمل خالية .. قدم الآن
التعليم تستعد لإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية بـ7 محافظات
وزير التعليم: لا يجوز انتقال الطالب من صف دراسي لآخر بدون اتقان "القراءة والكتابة"
تعليمات عاجلة بسرعة تسليم الكتب ومتابعة نسب حضور الطلاب بالمدارس في الترم الثاني
وزير التعليم: عام 2027 سيشهد إنهاء الفترة المسائية في المدارس بالكامل
وزير التعليم: ترقبوا طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
وزير التعليم: ترقبوا طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
برلمان

نقل النواب تناقش خطة عملها.. وقرقر: نستهدف حل مشكلات الطرق بين المحافظات

وحيد قرقر
وحيد قرقر
فريدة محمد

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعا اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، لمناقشة خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.

وشهد الاجتماع استعراض رأى النواب أعضاء اللجنة، حول أولويات أجندة عمل اللجنة والملفات التى يمكن للجنة تبنيها في مختلف قطاعات النقل والمواصلات.

وبدوره ثمن النائب وحيد قرقر رئيس لجنة النقل، أن اللجنة تحظى بوجود قامات كبيرة ضمن أعضائها مما بمثل فرصة كبيرة لطرح ودراسة كافة الملفات والوصول إلي حلول واقعية لها بالتعاون مع الحكومة.

وأضاف قرقر، الدولة أنفقت  تريليونات الجنيهات علي تطوير منظومة النقل، ونسعى لتكون مصر وما بها من منظومة نقل وموانئ، مصدر جذب عالمى للاستثمارات.

وأشار إلي أن اللجنة سيكون عليها دور كبير في تذليل كافة العقبات أمام تحقيق ذلك الهدف.

وتابع قرقر، في تعقيبه علي حديث النواب، بأن المواطن البسيط لم يستشعر العائد من تطوير تلك المنظومة وهو  ما يحتاج منا جميعا تكثيف الجهود لتخفيف الأعباء وزيادة العائد.


كما وجه قرقر، بعقد اجتماع طارئ غدا الأربعاء لبحث عدد من الملفات التى طرحها أعضاء اللجنة تتعلق بمشروع ترام الإسكندرية وكوبرى العامرية.

كما شدد قرقر، علي تبنى اللجنة موضوع ملف الطرق بين المحافظات، مشيرا إلي التوافق علي عقد جلسة قريبة جدا مع وزارة النقل لبحث المشكلات المتعلقة برصف الطرق بين المحافظات في إطار تفعيل مبادرة حياة كريمة.

