دون الـ47 جنيها.. انخفاض جديد في قيمة الدولار بالبنوك المصرية

تراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3-2-2026، مقابل الجنيه في البنوك العاملة في مصر. وسجل أقل سعر لصرف الدولار اليوم 46.86 جنيه للشراء و46.96 جنيه للبيع.

وفي بنك بيت التمويل الكويتي و اتش اس بي سي سجل 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني 46.92 جنيه للشراء و047

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك القاهرة 47.10 جنيه للشراء و 47.20 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 47.06 جنيه للشراء و 47.16 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 46.98 جنيه للشراء و 47.08 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس 46.98 جنيه للشراء و47.08 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك نكست 46.96 جنيه للشراء و47.06 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 46.96 جنيه للشراء و 46.99 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع

سعر الدولار في ميد بنك 46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع.