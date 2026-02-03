قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كراسي متحركة لكبار السن ودعم نفسي للأطفال.. جهود مصرية لتقديم العون للمصابين الفلسطينيين| تفاصيل
إنشاء أول منطقة حرفية لوجستية لاستخلاص الذهب في قنا
بعد سؤال ChatGPT على الهواء .. الإفتاء تحسم جدل فوائد البنوك
وداعا البطالة | 4 آلاف فرص عمل خالية .. قدم الآن
التعليم تستعد لإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية بـ7 محافظات
وزير التعليم: لا يجوز انتقال الطالب من صف دراسي لآخر بدون اتقان "القراءة والكتابة"
تعليمات عاجلة بسرعة تسليم الكتب ومتابعة نسب حضور الطلاب بالمدارس في الترم الثاني
وزير التعليم: عام 2027 سيشهد إنهاء الفترة المسائية في المدارس بالكامل
وزير التعليم: ترقبوا طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
وزير التعليم: ترقبوا طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة
شاهد ..وزراء و نجوم السياسة والفن في حفل فيلم "الرجل ذو القبعة" لـ زاهي حواس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون الـ47 جنيها.. انخفاض جديد في قيمة الدولار بالبنوك المصرية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

تراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3-2-2026، مقابل الجنيه في البنوك العاملة في مصر. وسجل أقل سعر لصرف الدولار اليوم 46.86 جنيه للشراء و46.96 جنيه للبيع.

وفي بنك بيت التمويل الكويتي و اتش اس بي سي سجل 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني 46.92 جنيه للشراء و047

تراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3-2-2026، مقابل الجنيه في البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026.

سعر الدولار في بنك القاهرة 47.10 جنيه للشراء و 47.20 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 47.06 جنيه للشراء و 47.16 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 46.98 جنيه للشراء و 47.08 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس 46.98 جنيه للشراء و47.08 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك نكست 46.96 جنيه للشراء و47.06 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 46.96 جنيه للشراء و 46.99 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع

سعر الدولار في ميد بنك 46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنوك

 

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه أسعار الدولار اليوم سعر صرف الدولار الان سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

صورة تعبيرية

بعد شكاوى من التطبيق.. حالات إنهاء الخدمة بسبب تعاطي المخدرات تحت قبة البرلمان

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

النائب علاء عبد النبي

حقيقة طلب برلماني بفرض 30 جنيها رسومًا على فواتير الكهرباء لمواجهة الكلاب الضالة

ترشيحاتنا

المتهم

بيمارسوا اليوجا .. القبض على المتهم بتصوير أجانب بجنوب سيناء

ارشيفية

النيابة الإدارية تختتم دورة تدريبية عن لجان التأديب

الواقعة

القبض على المتهم بالتحرش بفتاة بسوهاج

بالصور

طرق تخزين عصائر رمضان بطريقة صحية.. خطوات بسيطة

طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان

هل لصقات الظهر آمنة؟.. أوقات استخدامها وفوائدها

ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟
ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟
ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد