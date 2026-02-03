الخصم مش كفاية.. تصريحات نارية من عبد الواحد السيد عن عقوبة إمام عاشور

علق عبد الواحد السيد، مدير الكرة السابق بالزمالك، علي قرار إدارة الأهلي الانضباطية، تجاه إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا لملاقاة فريق يانج افريكانز.

إمام عاشور

وقال عبد الواحد السيد في تصريحات تلفزيونية "لا أعتقد أن إمام عاشور غاب عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا بسبب ظروف صحية، وإذا كانت كذلك كان يجب عليه الاتصال بطبيب الفريق.

واضاف عبد الواحد السيد "إن إدارة الأهلي كان يجب عليها فتح تحقيق مع إمام عاشور، بجانب توقيع الخصم الذي تعرض له.

يذكر ان النادي الأهلي قد قرر توقيع عقوبة على إمام عاشور بتدريبه منفردًا لمدة أسبوعين، مع غرامة مالية قدرها مليون ونصف المليون جنيه.