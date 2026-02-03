محافظ دمياط يحيل مخالفات صرف أسمدة للمتعدين على الرقعة الزراعية للنيابة



قرر الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، إحالة مخالفات قيام عدد من الجمعيات الزراعية بصرف أسمدة للمتعدين على الرقعة الزراعية، إلى النيابة العامة.

جاء ذلك على خلفية فحص أعمال صرف الاسمدة المدعمة ، تبين صرف ١٦٢ شيكارة اسمدة مدعمة لعدد من المتعدين على الرقعة الزراعية بعدد من المناطق بالمحافظة، وذلك دون استحقاق طبقًا لقرار مجلس الوزراء بإيقاف الدعم عن المتعدين على الأراضي الزراعية.

وعلى هذا الصعيد،، أكد " المحافظ " أنه لن يتم التهاون مع مخالفات التعدى على الأراضي الزراعية ، مشددًا على اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد اى محاولات للتلاعب بمنظومة دعم الاسمدة و التأكد من وصولها فقط للمستحقين.