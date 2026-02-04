قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
بعد تأكيد مصادر حكومية.. إجراءات التعديل الوزاري وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب
رئيس نقل النواب يكشف لـ"صدى البلد" أسباب سحب الحكومة لمشروع قانون المرور
دهب وفلوس كتير.. تفاصيل ضبط عصابة المخدرات بالمقطم
محامي بدرية طلبة يطالب بتعويض مليون جنيه في قضية سب وقذف إعلامي شهير
محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان
18 شهيدا بينهم 14 في حيي التفاح والزيتون بمدينة غزة منذ فجر اليوم
إعلام عبري: استعدادات لاستهداف مواقع عسكرية بغزة بعد إصابة ضابط
تعادلات بلا نكهة وأهداف قليلة.. الجولة 20 تفضح أزمة الإبداع الهجومي فى دوري روشن السعودي
بعد فتح رفح مجددا.. ماذا يخطط ترامب لغزة في المرحلة المقبلة؟
مرتبات تصل إلى 35 ألف جنيه.. وزارة العمل تقدم فرص عمل بمشروع الضبعة النووية
قفزة تاريخية في أسعار الذهب والفضة اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
Legion Y700..جهاز لوحى خارق بتوقيع لينوفو إليك المواصفات

لمياء الياسين

كشفت شركة لينوفو رسميًا عن جهاز Legion Y700  من خلال نشر أول صورة تشويقية له. تُظهر الصورة لمحة أولى عن الجهاز اللوحي الصغير عالي الأداء الذي ستطرحه الشركة قريبًا. في الوقت نفسه، سرب موقع Digital Chat Station المواصفات الرئيسية للجهاز وموعد إطلاقه.

أما عن تصميم جهاز Lenovo Legion Y700  فهو سيتوفر باللونين الأبيض والأسود. ويعد التصميم العام مشابه للجيل السابق، مع إضافة جديدة هي حلقة إضاءة RGB أسفل وحدة الكاميرا الخلفية. ولم تُفصح الشركة بعد عن أي تفاصيل تقنية للجهاز.
بحسب موقع Digital Chat Station، سيكون جهاز Legion Y700  أول جهاز لوحي صغير الحجم مزود بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس هذا العام. وكما هو الحال في جهاز Legion Y700 (2025)، سيحتوي الجهاز الجديد على شاشة LCD مقاس 8.8 بوصة بدقة 3K ومعدل تحديث 165 هرتز.

ميزات التصوير 

على الجانب الآخر من المتوقع أن يحتوي هاتف Legion Y700  على كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل. ووفقا للتسريبات سيأتي مزود ببطارية ضخمة تزيد سعتها عن 9000 مللي أمبير، ولكن لا توجد معلومات حول إمكانيات الشحن السريع. وكشف تسريب سابق أن الشاشة ستوفر نسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، وأن الجهاز سيحتوي على وحدة تبريد بتقنية غرفة البخار ذات مساحة كبيرة لتبديد الحرارة.

أعلنت شركة DCS أيضًا أن جهاز Legion Y700 (الجيل الخامس) سيُطرح في الأسواق الصينية خلال شهر مارس. وكان الجيل السابق حصريًا للسوق الصينية، لذا لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الجيل الخامس سيُطرح عالميًا أم لا.

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

