Legion Y700..جهاز لوحى خارق بتوقيع لينوفو إليك المواصفات

كشفت شركة لينوفو رسميًا عن جهاز Legion Y700 من خلال نشر أول صورة تشويقية له. تُظهر الصورة لمحة أولى عن الجهاز اللوحي الصغير عالي الأداء الذي ستطرحه الشركة قريبًا. في الوقت نفسه، سرب موقع Digital Chat Station المواصفات الرئيسية للجهاز وموعد إطلاقه.

تصميم جهاز Lenovo Legion Y700

أما عن تصميم جهاز Lenovo Legion Y700 فهو سيتوفر باللونين الأبيض والأسود. ويعد التصميم العام مشابه للجيل السابق، مع إضافة جديدة هي حلقة إضاءة RGB أسفل وحدة الكاميرا الخلفية. ولم تُفصح الشركة بعد عن أي تفاصيل تقنية للجهاز.

بحسب موقع Digital Chat Station، سيكون جهاز Legion Y700 أول جهاز لوحي صغير الحجم مزود بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس هذا العام. وكما هو الحال في جهاز Legion Y700 (2025)، سيحتوي الجهاز الجديد على شاشة LCD مقاس 8.8 بوصة بدقة 3K ومعدل تحديث 165 هرتز.

ميزات التصوير

على الجانب الآخر من المتوقع أن يحتوي هاتف Legion Y700 على كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل. ووفقا للتسريبات سيأتي مزود ببطارية ضخمة تزيد سعتها عن 9000 مللي أمبير، ولكن لا توجد معلومات حول إمكانيات الشحن السريع. وكشف تسريب سابق أن الشاشة ستوفر نسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، وأن الجهاز سيحتوي على وحدة تبريد بتقنية غرفة البخار ذات مساحة كبيرة لتبديد الحرارة.

أعلنت شركة DCS أيضًا أن جهاز Legion Y700 (الجيل الخامس) سيُطرح في الأسواق الصينية خلال شهر مارس. وكان الجيل السابق حصريًا للسوق الصينية، لذا لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الجيل الخامس سيُطرح عالميًا أم لا.