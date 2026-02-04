تداول 19 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

ذكر المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة (7) سفن، وتم تداول (19000) طن بضائع و(866) شاحنة و(55) سيارة، فيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1800 راكب بموانيها.

وأوضحت الهيئة- في بيان اليوم /الأربعاء/- أن حركة الواردات شملت (5000) طن بضائع و(322) شاحنة و(40) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (14000) طن بضائع و(544) شاحنة و(15) سيارة.

وأشار ت الهيئة إلى أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينة Poseidon Express، بينما غادرت السفينتان (PELAGOS Express والحرية)، فيما شهد ميناء نويبع تداول (3900) طن بضائع و(320) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي (آور، الحسين، وسينا).