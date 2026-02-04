القبض على والد سيدة بعد هدم منزلها بلودر خاص في دار السلام بسوهاج

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على والد سيدة، عقب قيامه بهدم منزلها بقرية الشيخ صديق المنشاوي بمركز شرطة دار السلام شرق محافظة سوهاج، مستخدمًا لودرًا خاصًا به، في واقعة أثارت حالة من الجدل والغضب بين أهالي القرية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بتداول مقاطع مصورة وبلاغات بشأن قيام شخص بهدم منزل نجلته على خلفية خلافات أسرية، وعلى الفور وجّه بسرعة الانتقال لموقع الواقعة وفحصها ميدانيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقل المهندس عبد الله اليمني، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، يرافقه مسؤولو الإدارة الهندسية، إلى موقع المنزل محل الواقعة، حيث أُجريت معاينة رسمية أثبتت تعرض المنزل للهدم الكامل دون الحصول على أي تراخيص قانونية، وبالمخالفة لأحكام قانون البناء.

وبسؤال الأطراف، تبين وجود خلافات أسرية بين السيدة ووالدها، تطورت إلى قيام الأخير باستخدام لودر خاص به لهدم المنزل الذي كانت تقيم فيه ابنته، ما تسبب في تشريدها، دون مراعاة للأبعاد الإنسانية أو القانونية.

وعلى إثر ذلك، حررت الوحدة المحلية محضر هدم بدون ترخيص، كما تم تحرير محضر إثبات حالة بمركز شرطة دار السلام، وتم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.

وأكدت الوحدة المحلية أن أي أعمال هدم أو بناء تتم دون ترخيص تُعد مخالفة جسيمة للقانون، ولن يتم التهاون معها، مشددة على اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وسيادة القانون.

فيما باشرت الجهات المعنية التحقيق في الواقعة للوقوف على جميع ملابساتها، واتخاذ ما يلزم قانونًا، بما يضمن حماية الحقوق القانونية والإنسانية لجميع الأطراف.