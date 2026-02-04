نائب: قمة مصر وتركيا تدشين لمرحلة "التحالفات الاستراتيجية الواعية" .. وصمام أمان للملاحة الدولية

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، خطوة تاريخية تعيد رسم خريطة التوازنات في الشرق الأوسط، فهي لا تمثل مجرد عودة للعلاقات الدبلوماسية، بل هي تدشين لمرحلة "الشراكة العملية" التي تقوم على أسس الندية والمصالح المتبادلة.

وأوضح الجندي في بيان له اليوم، أن التقارب بين أكبر قوتين إقليميتين في المنطقة يعد ضرورة حتمية لفرض حالة من الاستقرار والهدوء في إقليم مثقل بالأزمات والصراعات التي استنزفت مقدراته لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن التنسيق السياسي رفيع المستوى بين الدولتين سيلعب دورا جوهريا في تهدئة بؤر الصراع المشتعلة بالمنطقة، بداية من العدوان على قطاع غزة ولبنان وصولاً إلى الأوضاع المعقدة في السودان وليبيا وسوريا.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوافق المصري التركي من شأنه أن يضع حدا للتدخلات الخارجية ويغلب منطق الحلول السياسية الوطنية، مشددا على أن التعاون في ملفات أمن الطاقة في شرق المتوسط وحماية الممرات الملاحية في البحر الأحمر وباب المندب يعد ركيزة أساسية للأمن القومي المشترك ولضمان انسيابية التجارة العالمية التي تمر عبر قناة السويس.

ولفت النائب حازم الجندي إلى أن الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا ترجمة حقيقية للنجاح السياسي إلى عوائد تنموية ملموسة للشعبين، فترؤس الزعيمين لمجلس التعاون الاستراتيجي والمنتدى المشترك لرجال الأعمال، يعكس إرادة سياسية نافذة لتحويل التفاهمات إلى واقع ملموس، خاصة مع بلوغ حجم التبادل التجاري مستويات قياسية تقترب من 10 مليارات دولار خلال العام الحالي، مؤكدا أن السوق المصري يمثل وجهة جاذبة للاستثمارات التركية في قطاعات حيوية كالنسيج والطاقة المتجددة والصناعات الهندسية، وهو ما يساهم في خلق فرص عمل وتوطين تكنولوجيا متطورة تدعم الاقتصاد الوطني وتدفع بمعدلات التنمية المستدامة نحو آفاق غير مسبوقة.