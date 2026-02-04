قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد ميهوب أفضل لاعب في مباراة سموحة وبيراميدز بالدوري
طقس غير مستقر.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة
المدنيون يدفعون ثمن انتهاكات جسيمة ترتكبها ميليشيا الدعم في الفاشر وكادقلي
احتفالات عيد ميلاد مرسيدس.. بي إم دبليو تشارك بدعابة ساخرة
بنزيما: لدي الكثير من الطموح.. وسأقدم كل ما أملك في الملعب مع الهلال
خالد أبو بكر: الرئيس أردوغان يعكس تقديرا للعلاقات التاريخية مع مصر
أحمد موسى عن لقاء الرئيس السيسي وأردوغان اليوم: قمة الاستقرار الإقليمي
الرئيس التركي يهدي الرئيس السيسي سيارة كهربائية بمناسبة زيارته لمصر
التفاصيل الكاملة لاستقبال الرئيس السيسي نظيره التركي.. حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
الرئيس الصيني يدعو ترامب لتوخي الحذر في بيع الأسلحة لـ تايوان
الرئيس السيسي: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة مع الجانب التركي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لغز جديد في ليبيا.. من اغتال سيف الإسلام القذافي ولماذا الآن؟

مقتل سيف الإسلام القذافي
مقتل سيف الإسلام القذافي
إسراء عبدالمطلب

استيقظ الليبيون على خبر صادم أعاد خلط أوراق المشهد السياسي الهش، مع الإعلان عن مقتل سيف الإسلام القذافي، الشخصية التي ظلت لسنوات حاضرة بالغياب، وغائبة بالحضور، ومحل جدل واسع داخل ليبيا وخارجها. 

الرجل الذي اعتبره أنصاره الوريث السياسي للنظام السابق، وأحد أبرز الأسماء القادرة على قلب موازين المرحلة الانتقالية، خرج من المشهد نهائيًا، لا عبر صناديق الاقتراع، بل برصاصات غامضة داخل مقره في مدينة الزنتان.

تفاصيل الاغتيال.. هجوم خاطف وغموض كامل

بحسب روايات متطابقة نقلتها مصادر ليبية مقربة من عائلة القذافي، فإن سيف الإسلام، البالغ من العمر 53 عامًا، قُتل إثر هجوم مسلح نفذه أربعة أشخاص مجهولين اقتحموا مقر إقامته في منطقة الحمادة جنوب الزنتان. وأوضحت المصادر أن المهاجمين عمدوا إلى تعطيل كاميرات المراقبة قبل إطلاق النار عليه بشكل مباشر، ثم لاذوا بالفرار في وقت قياسي، ما زاد من تعقيد مهمة تعقبهم.

وأكد مستشاره السياسي عبد الله عثمان، في بيان مقتضب، أن العملية نُفذت بطريقة احترافية، واصفًا ما جرى بـ”الهجوم الغادر”، في وقت لم تصدر فيه السلطات الليبية حتى الآن بيانًا رسميًا يوضح ملابسات الحادث أو الجهة المسؤولة عنه.

صدمة سياسية وانقسام شعبي

أثار اغتيال سيف الإسلام حالة من القلق العميق داخل الأوساط السياسية الليبية، حيث يُنظر إليه كحدث مفصلي قد ينعكس سلبًا على أي مساعٍ لإعادة إحياء العملية السياسية المتعثرة. فالراحل كان يُعد ورقة إشكالية في معادلة التوازنات، إذ يمتلك قاعدة شعبية لا يستهان بها، خصوصًا في مناطق جنوب وغرب البلاد، دون أن يستند إلى قوة عسكرية أو تشكيلات مسلحة.

وفي الشارع الليبي، انقسمت الآراء بين من يرى أن الجريمة ذات أبعاد داخلية مرتبطة بصراع النفوذ، ومن يرجح وجود أطراف خارجية خشيت من عودته المحتملة إلى المشهد السياسي، في ظل ما كان يُعرف عنه من امتلاكه معلومات وملفات حساسة.

مسيرة مثيرة للجدل

وُلد سيف الإسلام عام 1972، ودرس الهندسة في جامعة طرابلس قبل استكمال تعليمه في أوروبا. ومنذ مطلع الألفية، لعب دورًا غير رسمي لكنه مؤثر في السياسة الليبية، وقاد ملفات معقدة على الصعيدين الداخلي والدولي، أبرزها تسوية أزمات مع دول غربية.

وفي عام 2006، أطلق مشروع “ليبيا الغد”، الذي اعتُبر آنذاك محاولة لإعادة تدوير النظام بواجهة إصلاحية. ومع اندلاع أحداث 2011، تحول إلى أحد أبرز المدافعين عن حكم والده، وظهر في خطابات متلفزة أثارت جدلًا واسعًا داخل ليبيا وخارجها.

من السجن إلى محاولة العودة

بعد إلقاء القبض عليه في نوفمبر 2011، احتُجز سيف الإسلام في الزنتان، ورفضت السلطات الليبية تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي طالبت بمحاكمته بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية. ورغم صدور حكم بالإعدام بحقه غيابيًا عام 2015، عاد اسمه إلى الواجهة بعد الإفراج عنه بموجب قانون العفو العام.

وفي عام 2021، فاجأ الجميع بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية، في خطوة أعادت إشعال الجدل حول دوره المستقبلي، قبل أن تتعطل العملية الانتخابية برمتها.

نهاية مفتوحة على المجهول

برحيل سيف الإسلام القذافي، تُطوى صفحة من أكثر الصفحات إثارة للجدل في تاريخ ليبيا الحديث، لكن الأسئلة تبقى مفتوحة حول تداعيات غيابه، وما إذا كان اغتياله سيؤدي إلى تهدئة المشهد أم إلى مزيد من التعقيد والانقسام، في بلد لم يلتقط أنفاسه منذ أكثر من عقد.

ومن جانبه، قال المحلل السياسي، إبراهيم بلقاسم، إن ما جرى لسيف الإسلام القذافي لم يكن مفاجئًا من حيث المبدأ، في ظل ما تعرّض له سيف الإسلام خلال الفترة الماضية من محاولات اغتيال متكررة وضغوط متزايدة على أنصاره، إلا أن عنصر المفاجأة تمثّل في توقيت الحادث. 

وأضاف بلقاسم في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن التقديرات كانت تشير إلى احتمال وقوع مثل هذا التطور في مرحلة لاحقة، لكن تسارعه يرتبط بإعادة ترتيب المشهد السياسي الليبي في ظل تقارب نسبي بين أطراف سياسية مختلفة.

وأشار بلقاسم إلى أن سيف الإسلام كان يشكّل مصدر قلق حقيقي للقوى السياسية الرئيسية في ليبيا، نظرًا لما يمتلكه من قاعدة شعبية واسعة، معتبرًا أن التيار المؤيد له وللنظام السابق لا يعتمد على ميليشيات مسلحة، بل يستند إلى حضور شعبي، وهو ما زاد من مخاوف خصومه. وأشار إلى أن إيمانه بالحلول السلمية كلّفه ثمناً باهظاً، واصفًا الجريمة بالبشعة، ومؤكدًا أنها فجّرت انقسامًا واسعًا داخل الشارع الليبي بشأن الجهة المنفذة، سواء كانت داخلية أو خارجية.

ولفت بلقاسم إلى أن سيف الإسلام ورث عن والده قيادة أنصار النظام السابق، كما ورث الجدل المحيط باسمه، إلى جانب قدرته على تجاوز القيود وكسر الخطوط الحمراء من خلال علاقاته المتشعبة مع مختلف الأطراف، فضلًا عن امتلاكه معلومات وتسريبات حساسة من شأنها أن تُقلق أطرافًا غربية عديدة.

سيف الإسلام القذافي القذافي سيف الإسلام مقتل سيف الإسلام ليبيا معمر القذافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

الفتاة

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

ترشيحاتنا

حمزة عبدالكريم

بعد انتقاله التاريخي.. ما موعد أول مباراة لحمزة عبد الكريم مع برشلونة؟

كسوف الشمس

كسوف القرن.. حين يبتلع القمر ضوء النهار | ماذا يحدث فى أغسطس

المحيطات

ارتفاع مياه الهادئ عن الأطلسي بـ20 سنتيمترا.. لغز وراء اختلاف مستوى البحار| إيه الحكاية

بالصور

احذر الياميش..أضرار صحية بسبب تناوله فى رمضان

الياميش..أضرار صحية احذرها فى رمضان
الياميش..أضرار صحية احذرها فى رمضان
الياميش..أضرار صحية احذرها فى رمضان

ماذا يحدث عندما تأكل بذور الكتان باستمرار

الكتان
الكتان
الكتان

لغذاء لذيذ.. طريقة سهلة لعمل بسلة جزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية

لغذاء لذيذ..بسلة بالجزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية
لغذاء لذيذ..بسلة بالجزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية
لغذاء لذيذ..بسلة بالجزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان
المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان
المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

فيديو

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد