هل تصفد الشياطين والجن في شهر رمضان؟.. الإفتاء توضح 4 أمور لا يعرفها كثيرون
إدارة ترامب تحقق مع «نايكي» بتهمة التمييز ضد الموظفين البيض
استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي
الماكينات المرورية الذكية.. استخرج رخصة القيادة في دقائق من هذه المولات
نفعل المستحيل.. معتمد جمال يعلق على خماسية الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية
مصر تقود الطريق للمرحلة الثانية من هدنة غزة.. تحركات حاسمة ودعم دولي متصاعد
ثنائية مرموش أمام نيوكاسل تقود مانشستر سيتي إلى نهائي كأس كاراباو
ضربته بالمقص وطلع يجري منها.. شاهد عيان يروي تفاصيل الدقائق الأخيرة بين محمد وزوجته|فيديو
دونجا: البطولة في الزمالك بـ10 بطولات في الأهلي لأن الأبيض يمر بظروف صعبة
واشنطن تبقي باب الحوار مع طهران مفتوحا بوساطة إقليمية.. محادثات مسقط تعود إلى المسار
الوزراء: إشراك القطاع الخاص في الإسكان الاجتماعي لتلبية الطلب المتزايد
برج العقرب.. حظك اليوم الخميس 5 فبراير: استغل الفرصة المتاحة

حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الخميس 5 فبراير 2026 على العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب 

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 5 فبراير 2026

استمتع بالحب اليوم واحصل على أفضل ما فيه. استغل الفرص المتاحة في العمل لإثبات اجتهادك. وضعك المالي قوي اليوم، وصحتك ستكون جيدة أيضاً.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا 

يجب أن يكون بينكما تواصل أكبر. اقضيا وقتًا ممتعًا على العشاء اليوم، هذا هو الوقت المناسب أيضًا لاتخاذ قرار بشأن المستقبل. 

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

 قد تعاني النساء من بعض المشاكل النسائية في النصف الثاني من اليوم، قد يُصاب بعض الأطفال بجروح طفيفة أثناء اللعب، لكنها لن تكون خطيرة. 

برج العقرب عاطفيا 

ستواجه علاقتك العاطفية بعض المشاكل نتيجة تدخل طرف ثالث، لذا عليك السيطرة على الوضع، قد تبدو العلاقات العاطفية في مكان العمل مثالية في الكتب، لكنها قد تكون خطيرة في الواقع، خاصةً إذا كنت متزوجًا يمكنك أيضًا اختيار هذا اليوم لمفاجأة حبيبك بالهدايا.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

كما يُعدّ اليوم مناسبًا لحلّ مشكلة مالية مع صديق، سيحصل بعض كبار السن على دخل جيد من استثماراتهم السابقة اليوم. مع ذلك، احرص على عدم وجود أي نزاع مالي مع أحد إخوتك.

بالصور

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

من الإفطار للسحور.. خطة كاملة لإنقاص الوزن فى شهر رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

بتزيد في الشتا.. طريقة علاج التهابات اللثة

