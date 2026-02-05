مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب موتوسيكل بالبحيرة

لقي شاب مصرعه في الحال، قبل قليل، بينما أصيب آخر إثر انقلاب دراجة بخارية "موتوسيكل" الذي كانا يستقلانه بطريق الرحمانية ـ المجد بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الرحمانية المركزى، وجارٍ إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية "موتوسيكل" بطريق الرحمانية ـ المجد بنطاق مركز الرحمانية ووجود متوفى ومصاب.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الرحمانية إلى موقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل ضحايا الحادث.

وتبين من المعاينة انقلاب موتوسيكل على جانب الطريق، وأسفر الحادث عن وفاة عبد الله خالد السيد فرج، 16 عاما، مقيم مركز الرحمانية، بينما أصيب يوسف شعبان صفار، 16 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وجرى إيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الرحمانية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، والمصاب لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.