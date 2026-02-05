قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات مرورية مكثفة على الطرق السريعة لمواجهة ازدحام عطلة نهاية الأسبوع
كامل الوزير : إجراءات حاسمة ضد أي مصنع عشوائي يضر بسمعة المنتج المصري
محافظ أسيوط يستكمل جولاته مع وفد الاتحاد الأوروبي بتفقد مصنع للمستلزمات الطبية
التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه على يد صديقه في مشاجرة بشبين القناطر
أقوى هجوم.. الغندور يشيد بأداء نادي الزمالك في الدوري
وزير الأوقاف يعتمد حركة تنقلات محدودة بين مديري المديريات
حضور وانضباط "والموبايل ممنوع".. تنبيهات عاجلة من المدارس للطلاب بشأن الترم الثاني
الخارجية الصينية: لن نكون جزءا من محادثات نزع السلاح النووي بشأن معاهدة نيو ستارت
الغندور: ستبقي مصر محبة لكل الدول ولن يفرقنا سوشيال ميديا ولا كرة قدم
الشتاء يودّع مبكرًا؟ ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وأجواء حارة قادمة
الجيش الباكستاني: مقتل 216 مسلحا في إقليم بلوشستان خلال عملية أمنية
الخارجية الأمريكية: تعهدات بتقديم 1.5 مليار دولار من المساعدات الجديدة للسودان
محافظات

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب موتوسيكل بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة
ساندي رضا

لقي شاب مصرعه في الحال، قبل قليل، بينما أصيب آخر إثر انقلاب دراجة بخارية "موتوسيكل" الذي كانا يستقلانه بطريق الرحمانية ـ المجد بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الرحمانية المركزى، وجارٍ إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية "موتوسيكل" بطريق الرحمانية ـ المجد بنطاق مركز الرحمانية ووجود متوفى ومصاب.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الرحمانية إلى موقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل ضحايا الحادث.

وتبين من المعاينة انقلاب موتوسيكل على جانب الطريق، وأسفر الحادث عن وفاة عبد الله خالد السيد فرج، 16 عاما، مقيم مركز الرحمانية، بينما أصيب يوسف شعبان صفار، 16 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وجرى إيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الرحمانية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، والمصاب لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

البحيرة حادث تصادم موتسكل محافظة البحيرة

