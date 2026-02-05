الجزائر تترأس الدورة 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية | صور

انطلقت اليوم الخميس، أعمال الدورة العادية (117) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية (على المستوى الوزاري)، وذلك بمقر الأمانة العامة بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

ويترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات بالجمهورية الجزائرية، كمال رزيق، أعمال الدورة العادية الـ(117) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، وذلك خلفا لوزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية، سمير عبيد، رئيس الدورة (116).

ويناقش اجتماع الدورة الحالية (على المستوى الوزاري) جملة من المواضيع الاقتصادية والاجتماعية التنموية، التي تهدف إلى تعزيز العمل العربي المشترك، في إطار التحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيرفع إلى القمة العربية في دورتها الـ 35.

ويتضمن جدول الأعمال عددا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تعزيز الاستثمار، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، إلى جانب مواضيع متصلة بالذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة في المنطقة العربية.

ومن المنتظر أن تفضي أعمال هذه الدورة إلى جملة من القرارات والتوصيات الرامية إلى دعم مسارات التعاون والتكامل الاقتصادي العربي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء.

ونعرض لكم عددا من الصور للاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، المنعقد الآن بمقر الأمانة العامة