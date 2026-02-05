تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، فى بيان اليوم /الخميس/، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 15000 طن بضائع و1076 شاحنة و103 سيارات.

وأضاف البيان أن حركة الواردات شملت 4000 طن بضائع و477 شاحنة و87 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع و599 شاحنة و16 سيارة.

وأوضح البيان أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينتين PELAGOS Express والحرية، بينما غادرت السفينتان Pan LiLi، و Alcudia Express فيما شهد ميناء نويبع تداول 5500 طن بضائع و320 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي: آور والحسين وسينا.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1960 راكبا بموانيها.