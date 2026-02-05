قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وفد الصحفيين في زيارة للوادي الجديد للتعرف على المقومات التنموية والسياحية بالمحافظة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

استقبل اليوم جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الداخلة، بمكتبه، وفد لجنة الأداء النقابي بنقابة الصحفيين الزائر لمحافظة الوادي الجديد، وذلك في إطار زيارة رسمية تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتهدف إلى التعرف على المقومات التنموية والسياحية بالمحافظة، وتعزيز التواصل مع القيادات التنفيذية.


وضم الوفد 41 صحفيًا يمثلون مختلف الصحف المصرية، وكان في استقبالهم الكاتب الصحفي حمدي مبارز، ابن مركز الداخلة، الذي رحّب بالزائرين ورافقهم خلال برنامج الزيارة، في مشهد يعكس روح الانتماء والتعاون.


وخلال اللقاء، استمع الوفد الصحفي إلى شرح موجز ومتكامل قدمه رئيس مركز ومدينة الداخلة، تناول خلاله مكونات المركز، وما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية وتاريخية متميزة، إلى جانب استعراض عدد من المشروعات القومية والتنموية الجاري تنفيذها، ودورها في دعم التنمية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


كما حرص جهاد المتولي على الرد على تساؤلات واستفسارات الصحفيين بكل شفافية، مؤكدًا أهمية الدور المحوري للإعلام في نقل الصورة الحقيقية لما تشهده الداخلة من جهود تطوير، وإبراز ما تمتلكه من إمكانات واعدة على مختلف الأصعدة، بما يسهم في دعم الحركة السياحية والتنموية بالمحافظة.


وفي ختام اللقاء، أعرب أعضاء الوفد الصحفي عن بالغ امتنانهم لحسن الاستقبال وكرم الضيافة من قبل رئيس مركز ومدينة الداخلة، مثمّنين روح التعاون والترحيب التي قوبلوا بها منذ لحظة وصولهم. وأكد الوفد سعادتهم الكبيرة بما لمسوه على أرض الواقع من حسن تنظيم ونظافة الشوارع والميادين، إلى جانب جمال الطبيعة الخلابة التي تتميز بها مدينة الداخلة، وما تعكسه من طابع حضاري متفرد وبيئة سياحية واعدة. كما أشاد الصحفيون بالمجهودات المبذولة للارتقاء بالمظهر العام، مؤكدين أن ما شاهدوه يعكس اهتمامًا واضحًا بتطوير المدينة والحفاظ على هويتها الجمالية، ويعزز من مكانتها كوجهة سياحية وثقافية متميزة.
ومن المقرر أن تستمر زيارة الوفد لمدة يومين بمركز الداخلة، تتضمن جولات ميدانية لعدد من المناطق الأثرية والسياحية، على أن يتوجه الوفد إلى مدينة الخارجة بعد غدٍ السبت، لاستكمال برنامج الزيارة بمحافظة الوادي الجديد.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد جهاد متولي

