قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر أعلى عيار ذهب اليوم 6-2-2026
خرجت من الحبس.. إخلاء سبيل سوزي الأردنية
صدمة في الأهلي بسبب زيزو.. وتوروب في ورطة
دعاء ساعة الإجابة في ثالث جمعة من شعبان.. ادرك أبواب الرزق بـ10 كلمات
مسؤول أمريكي سابق: نزع سلاح حماس شرط أساسي لإعادة إعمار غزة وإرسال قوات الاستقرار
رئيس "مجمع عمال مصر": إفريقيا قارة الفرص الجاهزة.. والاستثمار بوابة التنمية المستدامة
استبعاد من كأس العالم.. منتخب مصر يرد لأول مرة على خبر تهديد إمام عاشور
أمريكا تحث مواطنيها على مغادرة إيران: لا يمكننا ضمان سلامتكم
عبد الله السعيد الأبرز.. الغيابات تضرب الزمالك أمام زيسكو في الكونفدرالية
الأهلي يستعد لتجديد عقد إمام عاشور بعد الأزمة
ترامب: الانتخابات في أمريكا مزورة.. ولن يكون هناك دولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون يدعمان تدريبًا لتعزيز جودة صادرات الموالح

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

اختتم مركز القاهرة لقياسات التنمية (CDB)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية (AICS)، تدريبًا عمليًا متخصصًا لفاحصي الحجر الزراعي المصري بعنوان "تقنيات الفحص الظاهري وسحب العينات لمحاصيل الموالح"، وذلك ضمن أنشطة مشروع "تعزيز الحوكمة المتكاملة لتحسين أداء منظومة الحجر الزراعي المصري ورصد متبقيات المبيدات وتطوير واعتماد نظام للأرشفة الرقمية"، في إطار برنامج  EU-ZIRA3A للتنمية الريفية المتكاملة في مصر.

ويأتي هذا التدريب في سياق الجهود الرامية إلى تحديث منظومة الحجر الزراعي المصري، باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية لحماية الإنتاج الزراعي وضمان امتثال الصادرات لمتطلبات الصحة النباتية وسلامة الغذاء في الأسواق الدولية، وعلى رأسها أسواق الاتحاد الأوروبي. ويستهدف المشروع بناء القدرات الفنية والمؤسسية، وتحسين نظم التتبع والتكويد، وتعزيز مراقبة متبقيات المبيدات، بما يرفع كفاءة منظومة التصدير ويعزز ثقة الأسواق الخارجية.

وشارك في التدريب 49 مهندسًا من فاحصي الحجر الزراعي على مدار يومين؛ خُصص اليوم الأول للجلسات النظرية التي تناولت آفات الموالح، وأساليب الفحص الظاهري، ومعايير سحب العينات وفقًا للمعايير الدولية، بينما ركز اليوم الثاني على التطبيق العملي داخل مزرعة ومحطة تعبئة معتمدتين للتصدير، شمل تدريبًا ميدانيًا وتطبيقًا مباشرًا للإجراءات الفنية المعتمدة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور كل من: الدكتور محمد المنسي، مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري والدكتورة مها إسماعيل، المدير التنفيذي لمركز القاهرة لقياسات التنمية والدكتور إسلام فرحات، مشرف وحدة الصحة النباتية والدكتور حازم سيف اليزل، مدير عام الحجر الزراعي بمنطقة الصعيد والمهندس أمجد عطية، مشرف إدارة خدمة المصدرين.

وذلك إلى جانب مشاركة خبراء متخصصين في الصحة النباتية ومتـبقيات المبيدات، حيث قُدمت جلسات علمية وتطبيقية حول الفحص وسحب العينات، وآليات التوثيق الفني المرتبطة بالحدود القصوى لمتبقيات المبيدات (MRLs).

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد المنسي، مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري:

“يُعد هذا التدريب خطوة مهمة في دعم قدرات فاحصي الحجر الزراعي، ويمثل استثمارًا مباشرًا في العنصر البشري الذي يُعد حجر الأساس في حماية الصادرات الزراعية المصرية وضمان امتثالها للاشتراطات الدولية، لا سيما في الأسواق الأوروبية ذات المتطلبات الصارمة.”

من جانبها، أكدت الدكتورة مها إسماعيل، المدير التنفيذي لمركز القاهرة لقياسات التنمية، أن التدريب يعكس فلسفة المشروع القائمة على الربط بين التدريب التطبيقي وتطوير النظم المؤسسية، قائلة:

“نحرص من خلال مشروع EU-ZIRA3A على تقديم تدريب عملي يرتبط مباشرة بواقع العمل الميداني، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الحجر الزراعي، وتحسين جودة الصادرات، وتعزيز التتبع والشفافية على طول سلاسل الإمداد الزراعي”.

وفي سياق الجلسات العلمية المتخصصة، أشار الدكتور إسلام فرحات، مشرف وحدة الصحة النباتية، إلى أن التدريب يعزز قدرة فاحصي الحجر الزراعي على الاكتشاف المبكر للمخاطر النباتية واتخاذ قرارات فنية دقيقة تحمي الصادرات المصرية.

وشهد اليوم الثاني حضور الدكتور إسلام الفضلي، ممثل الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية (AICS)، الذي أكد أهمية الربط بين التدريب التطبيقي ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق الدولية، قائلًا:

"يعكس هذا التدريب التزام الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بدعم بناء القدرات المؤسسية والفنية لمنظومة الحجر الزراعي المصري، بما يسهم في تعزيز الامتثال للمعايير الدولية وتحسين جودة الصادرات الزراعية المصرية، ولا سيما الموجهة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي".

ويُذكر أن هذا التدريب يأتي استنادًا إلى الأهمية الاستراتيجية لمحاصيل الموالح، التي تمثل نحو 25% من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية من حيث الحجم، وهو ما يجعل أي تطوير في قدرات الفحص والرقابة والالتزام بمتطلبات الصحة النباتية وسلامة الغذاء رافعة مباشرة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية واستدامة نفاذها إلى الأسواق الدولية.

وفي هذا الإطار، يؤكد مركز القاهرة لقياسات التنمية، بالتعاون مع شركائه، التزامه بمواصلة تنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات لمفتشي الحجر الزراعي المصري، بما يسهم في رفع كفاءتهم الفنية، وتحسين جودة الصادرات الزراعية المصرية، وتدعيم منظومة التتبع والشفافية، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الزراعي المصري، لا سيما في أسواق الاتحاد الأوروبي.

الاتحاد الاوربى المحاصيل الزراعية دعم المحاصيل الزراعة الفلاحين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

أسعار البانيه

بعد وصول الكيلو لـ250 جنيهًا.. متى تتراجع أسعار البانيه والدواجن؟

مصطفى بكري

مصطفى بكري يشكف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب

العمالة غير المنتظمة

بمناسبة رمضان.. موعد صرف منحة للعمالة غير المنتظمة والفئات المستحقة

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

بوابة الأزهر الإلكترونية .. استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

الامطار

قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا بعد تقديم الصرف قبل رمضان

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميا بعد تقديم الصرف مع بداية رمضان

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن

ترشيحاتنا

سعر الذهب

سعر الذهب في الإمارات مساء اليوم 5-2-2026

وزير البترول يعقد لقاء مائدة مستديرة موسع مع ممثلي الشركات الأمريكية بغرفة التجارة

وزير البترول يعقد لقاء مائدة مستديرة موسع مع ممثلي الشركات الأمريكية بغرفة التجارة

وزير البترول يبحث مع شيفرون الأمريكية تسريع ربط حقل افروديت القبرصي بمصر

وزير البترول يبحث مع شيفرون الأمريكية تسريع ربط حقل افروديت القبرصي بمصر

بالصور

6 طرق صحية لتحضير الفشار فى المنزل .. أيهما أفضل للسكر

الفشار
الفشار
الفشار

طريقة عمل صينية كوسة بالسجق .. وجبة صحية ومحببة للأطفال

طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق

فوائد فاكهة الأفوكادو للقلب والدماغ .. وهل يمكن تناولها يوميًا؟

فوائد تناول الأفوكادو
فوائد تناول الأفوكادو
فوائد تناول الأفوكادو

4 أطعمة تعالج الحموضة وتحميك منها .. غير تقليدية

الحموضة
الحموضة
الحموضة

فيديو

إيقاف مسلسل روح off

مش هشيل مشاهد أم جاسر .. بلال صبري يعلن إيقاف مسلسل روح OFF

لميس الحديدي

شيرين عبدالوهاب كانت طوق النجاة .. لميس الحديدي تكشف سر أغنية أنقذتها من السرطان

حميد الشاعري وليجي سي

كان على عيني .. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه برفقة ليجى سي

هدية أردوغان للسيسي

هدية أردوغان للرئيس السيسي .. مواصفات السيارة الكهربائية "توغ"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد