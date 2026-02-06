الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون يدعمان تدريبًا لتعزيز جودة صادرات الموالح

اختتم مركز القاهرة لقياسات التنمية (CDB)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية (AICS)، تدريبًا عمليًا متخصصًا لفاحصي الحجر الزراعي المصري بعنوان "تقنيات الفحص الظاهري وسحب العينات لمحاصيل الموالح"، وذلك ضمن أنشطة مشروع "تعزيز الحوكمة المتكاملة لتحسين أداء منظومة الحجر الزراعي المصري ورصد متبقيات المبيدات وتطوير واعتماد نظام للأرشفة الرقمية"، في إطار برنامج EU-ZIRA3A للتنمية الريفية المتكاملة في مصر.

ويأتي هذا التدريب في سياق الجهود الرامية إلى تحديث منظومة الحجر الزراعي المصري، باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية لحماية الإنتاج الزراعي وضمان امتثال الصادرات لمتطلبات الصحة النباتية وسلامة الغذاء في الأسواق الدولية، وعلى رأسها أسواق الاتحاد الأوروبي. ويستهدف المشروع بناء القدرات الفنية والمؤسسية، وتحسين نظم التتبع والتكويد، وتعزيز مراقبة متبقيات المبيدات، بما يرفع كفاءة منظومة التصدير ويعزز ثقة الأسواق الخارجية.

وشارك في التدريب 49 مهندسًا من فاحصي الحجر الزراعي على مدار يومين؛ خُصص اليوم الأول للجلسات النظرية التي تناولت آفات الموالح، وأساليب الفحص الظاهري، ومعايير سحب العينات وفقًا للمعايير الدولية، بينما ركز اليوم الثاني على التطبيق العملي داخل مزرعة ومحطة تعبئة معتمدتين للتصدير، شمل تدريبًا ميدانيًا وتطبيقًا مباشرًا للإجراءات الفنية المعتمدة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور كل من: الدكتور محمد المنسي، مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري والدكتورة مها إسماعيل، المدير التنفيذي لمركز القاهرة لقياسات التنمية والدكتور إسلام فرحات، مشرف وحدة الصحة النباتية والدكتور حازم سيف اليزل، مدير عام الحجر الزراعي بمنطقة الصعيد والمهندس أمجد عطية، مشرف إدارة خدمة المصدرين.

وذلك إلى جانب مشاركة خبراء متخصصين في الصحة النباتية ومتـبقيات المبيدات، حيث قُدمت جلسات علمية وتطبيقية حول الفحص وسحب العينات، وآليات التوثيق الفني المرتبطة بالحدود القصوى لمتبقيات المبيدات (MRLs).

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد المنسي، مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري:

“يُعد هذا التدريب خطوة مهمة في دعم قدرات فاحصي الحجر الزراعي، ويمثل استثمارًا مباشرًا في العنصر البشري الذي يُعد حجر الأساس في حماية الصادرات الزراعية المصرية وضمان امتثالها للاشتراطات الدولية، لا سيما في الأسواق الأوروبية ذات المتطلبات الصارمة.”

من جانبها، أكدت الدكتورة مها إسماعيل، المدير التنفيذي لمركز القاهرة لقياسات التنمية، أن التدريب يعكس فلسفة المشروع القائمة على الربط بين التدريب التطبيقي وتطوير النظم المؤسسية، قائلة:

“نحرص من خلال مشروع EU-ZIRA3A على تقديم تدريب عملي يرتبط مباشرة بواقع العمل الميداني، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الحجر الزراعي، وتحسين جودة الصادرات، وتعزيز التتبع والشفافية على طول سلاسل الإمداد الزراعي”.

وفي سياق الجلسات العلمية المتخصصة، أشار الدكتور إسلام فرحات، مشرف وحدة الصحة النباتية، إلى أن التدريب يعزز قدرة فاحصي الحجر الزراعي على الاكتشاف المبكر للمخاطر النباتية واتخاذ قرارات فنية دقيقة تحمي الصادرات المصرية.

وشهد اليوم الثاني حضور الدكتور إسلام الفضلي، ممثل الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية (AICS)، الذي أكد أهمية الربط بين التدريب التطبيقي ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق الدولية، قائلًا:

"يعكس هذا التدريب التزام الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بدعم بناء القدرات المؤسسية والفنية لمنظومة الحجر الزراعي المصري، بما يسهم في تعزيز الامتثال للمعايير الدولية وتحسين جودة الصادرات الزراعية المصرية، ولا سيما الموجهة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي".

ويُذكر أن هذا التدريب يأتي استنادًا إلى الأهمية الاستراتيجية لمحاصيل الموالح، التي تمثل نحو 25% من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية من حيث الحجم، وهو ما يجعل أي تطوير في قدرات الفحص والرقابة والالتزام بمتطلبات الصحة النباتية وسلامة الغذاء رافعة مباشرة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية واستدامة نفاذها إلى الأسواق الدولية.

وفي هذا الإطار، يؤكد مركز القاهرة لقياسات التنمية، بالتعاون مع شركائه، التزامه بمواصلة تنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات لمفتشي الحجر الزراعي المصري، بما يسهم في رفع كفاءتهم الفنية، وتحسين جودة الصادرات الزراعية المصرية، وتدعيم منظومة التتبع والشفافية، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الزراعي المصري، لا سيما في أسواق الاتحاد الأوروبي.