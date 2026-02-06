قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صدام الكبار يفرض نفسه.. برشلونة وأتلتيكو وجها لوجه في طريق النهائي
أول تعليق مصري بعد استعادة تمثال ‌عمره 3500 عام من هولندا
مواعيد قافلة الأزهر التعليمية الكبرى لطلاب الشهادة الثانوية بـ مطروح
قرعة نصف نهائي كأس الملك.. موعد مواجهة برشلونة وأتليتكو مدريد
بعد إنتهاء الإيقاف| موعد مشاركة إمام عاشور فى تدريبات الأهلي الجماعية
افتتاح مسجد عادل بن رباح بالناصرية شرق الجبل في أسوان.. صور
مئات الليبيين يشاركون في تشييع جثمان سيف القذافي إلى مثواه الأخير | شاهد
تقارير إعلامية: الركراكي يستقيل من تدريب منتخب المغرب
زاهي حواس: فيلم الرجل ذو القبعة يدعم السياحة المصرية
قريبا ...إعلامي يفجر مفاجأة بشأن منصب شيكا بالا الجديد
مصادر: العثور على 19 رصاصة بجثة سيف الإسلام القذافي
مواعيد عمل النقل العام بالقاهرة في رمضان 2026
محافظات

جامعة الإسكندرية تشارك في يوم التعاون المصري الفرنسي بباريس

يوم التعاون المصري الفرنسي
يوم التعاون المصري الفرنسي
أحمد بسيوني

  شاركت جامعة الإسكندرية في فعاليات يوم التعاون العلمي والأكاديمي المصري الفرنسي، الذي شهده الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واستضافته جامعة سيرجي باريس، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

   مثّل جامعة الإسكندرية خلال الفعاليات الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان جويفل، مساعد رئيس جامعة الإسكندرية لشئون تدويل التعليم وفروع الجامعات الدولية، حيث شاركا في جلسات الملتقى ولقاءاته التنسيقية مع عدد من قيادات الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الفرنسية.

   وأكد ممثلو جامعة الإسكندرية أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار استراتيجية الجامعة ورؤيتها، التي يوليها الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة، أهمية كبيرة، والهادفة إلى التوسع في برامج الدرجات المزدوجة، وتعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية، وربط البرامج التعليمية باحتياجات سوق العمل العالمي، بما يسهم في رفع تنافسية خريجي الجامعة إقليميًا ودوليًا، وهو ما يعكس دور الجامعة الريادي في دعم التعاون الأكاديمي الدولي، وترسيخ مكانتها كإحدى الجامعات المصرية الرائدة في بناء الشراكات التعليمية والبحثية العالمية.

  وعلى هامش الفعاليات، وقّعت جامعة الإسكندرية عددًا من اتفاقيات التعاون الأكاديمي مع جامعات ومؤسسات تعليمية فرنسية مرموقة، حيث قام الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، بتوقيع هذه الاتفاقيات نيابةً عن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، وذلك في إطار دعم توجه الجامعة نحو تعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية.
وشملت الاتفاقيات ما يلي:
- جامعة كان: حيث تم توقيع إتفاقيات تعاون في الصيدلة و الزراعه و اللغات التطبيقية و تشتمل علي درجة ماجستير فرنسية مزدوجة في الصيدلة drug design، في خطوة نوعية تعكس تطور التعاون الأكاديمي في المجالات الطبية والصحية.

- جامعة سيرجي باريس: حيث تم توقيع اتفاقية تعاون في مجال الهندسة، تستهدف دعم برامج الدرجات المزدوجة، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

- كلية فاتيل الدولية (Vatel): حيث تم توقيع اتفاقية تعاون في مجال إدارة الفنادق والسياحة مع عشر جامعات مصرية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وفقًا للمعايير الدولية، ودعم البرامج التعليمية التطبيقية المشتركة.

الاسكندرية جامعة الإسكندرية يوم التعاون أيمن عاشور الفرنسي

