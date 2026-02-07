إنتهاء فحص حريق مصنع جبس أبوزنيمة.. التحقيقات تكشف الأسباب

انتهت اللجنة المُشكَّلة لفحص أسباب حريق مصنع جبس أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء من أعمالها، وجارٍ إعداد التقرير النهائي لحصر الخسائر المادية وتحديد أسباب اندلاع الحريق.

وكشف مصدر مسؤول لـموقع «صدى البلد» الإخباري أن الحريق نشب أثناء تنفيذ أعمال حماية خزانات المازوت، تمهيدًا لتشغيل فرن المصنع، مشيرًا إلى أن الواقعة أسفرت عن وفاة أحد العاملين وإصابة آخرين، وذلك منذ عدة أيام.

وأوضح المصدر أنه جرى القبض على العاملين المصابين، إلى جانب مدير الشركة والمشرف على العمل، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 33 جنح أبو زنيمة لسنة 2026.

وقررت جهات التحقيق حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع طلب تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة وظروف حدوثها، كما صرحت بدفن جثمان العامل الذي أُصيب في الحادث وتوفي عقب وصوله إلى مستشفى رأس سدر.

وفي الموعد القانوني، عُرض المتهمون على محكمة جنح شرم الشيخ، التي قررت إخلاء سبيلهم بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه لكل منهم، على ذمة القضية .