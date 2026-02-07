حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بمدينة الخارجة

​شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بالوادي الجديد، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بمدينة الخارجة، في إطار تنفيذ توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بمتابعة ورصد أي محاولات للبناء أو الزراعة المخالفة بشكل فوري.

حملة مكبرة على تعديات الدولة

تم تشكيل لجنة برئاسة إبراهيم عبيد الله، سكرتير مركز ومدينة الخارجة، وأسفرت عن ضبط حالة تعدٍ ومحاولة استيلاء على أرض تابعة للدولة بمنطقة "عين الطويل" بمدينة الخارجة دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

وأزالت اللجنة خطوط الري ورفع التعديات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان عدم تكرار الواقعة.

وأكد رئيس مركز ومدينة الخارجة استمرار حملات المتابعة الميدانية في كافة المناطق التابعة للمركز، مشددًا على أنه "لا تهاون" مع أي تعديات تقع على أملاك الدولة، وسيتم التعامل معها بكل حزم وفقًا للقانون.

وتواصل محافظة الوادي الجديد جهودها الحثيثة للحفاظ على أراضي الدولة ومواجهة أي محاولات للتعدي عليها، ضمن خطة شاملة تنفذها الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختلفة.

وتعتمد المحافظة على تكثيف الحملات الميدانية ومتابعة الأراضي بشكل مستمر، لرصد أي محاولات للبناء أو الزراعة المخالفة فور حدوثها، خاصة في المناطق التي تشهد ضغطًا على الأراضي.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، للحفاظ على الخزان الجوفي وحماية الموارد المائية، ومنع الاستيلاء غير القانوني على أراضي الدولة، وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للاستثمار والبناء.

وتعمل اللجان المختصة على إزالة التعديات فورًا، ورفع خطوط الري والمخالفات، مع تحرير محاضر رسمية وتطبيق العقوبات القانونية على المخالفين، لضمان عدم تكرار التعديات، وتأكيد أن أي استخدام لأراضي الدولة يجب أن يكون وفق سند قانوني سليم. وبموافقات رسمية.