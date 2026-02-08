باي باي حبي.. كتاب جديد يساعد المتزوجين على تحويل الطلاق لبداية أفضل

كشفت الدكتورة شيماء فوزي، كاتبة وباحثة في مجال إدارة الأعمال والموارد البشرية، عن تجربتها في مواجهة التحديات النفسية والاجتماعية التي تمر بها السيدات والرجال بعد الانفصال أو الطلاق، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو تحويل الأزمة إلى بداية جديدة للحياة بشكل أفضل.

وأضافت شيماء فوزي، خلال لقائها على قناة صدى البلد، أن كتابها الجديد "باي باي حبي" يقدم خطوات عملية للتعامل مع الانفصال والتجاوز النفسي والعاطفي والاجتماعي، مشيرة إلى أن الكتاب لا يركز على الانتقام من الطرف الآخر، بل يهدف إلى تمكين الأفراد من استعادة حياتهم بثقة واستقلالية.

وأوضحت أن فكرة الكتاب جاءت؛ نتيجة مراقبتها للمجتمع، وارتفاع نسب الطلاق بين المتزوجين حديثًا ومن هم في علاقات طويلة، لافتة إلى أن الأوضاع الاجتماعية والنفسية للإنسان بعد الطلاق تحتاج إلى دعم وإرشاد؛ لتجاوز الصدمة واستعادة التوازن.

وأكدت أن الكتاب يقدم قصصًا واقعية لسيدات ورجال تمكنوا من تحويل تحديات الطلاق إلى حياة أفضل، مع التركيز على خطوات بسيطة تساعد على بناء الذات واستعادة الثقة بالنفس.

كما تناولت الدكتورة شيماء، الفترات الأولية بعد الانفصال، موضحة أن الفرد يمر بصدمة وانكار للوضع، تليها فترة عزلة وإعادة تقييم الذات.

وشددت على أهمية التعامل مع هذه المراحل بشكل واعٍ؛ لتجنب آثار نفسية سلبية طويلة المدى، سواء كان الشخص رجلاً أو امرأة، مؤكدة أن الهدف النهائي هو الوصول إلى حياة متوازنة ومستقلة بعد التجربة الصعبة.