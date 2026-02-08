قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التموين يكشف خطة مُواجهة ارتفاع أسعار الدواجن قبل رمضان
هل فقد الأهلي توازنه؟.. «دويدار» يثير الجدل ويشير إلى غياب العمود الفقري للفريق
عاجل | استشهاد شابة فلسطينية في قصف إسرائيلي على قطاع غزة
بعد مُصادرة 250 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك .. هذه عقوبة غش الأغذية
الجفاف سبب خفي للصداع المُتكرّر .. كيف يؤثر نقص شرب الماء على الدماغ؟
ترامب يزعم : منحت «نصري» تأييدي ففاز في انتخابات هندوراس
رجل أعمال مُقرّب من «ترامب» يشارك في عملية ترحيل سرية لأسرى فلسطينيين إلى تل أبيب | تفاصيل
مستقبل الكرة المصرية| إشادة قوية بمصطفى شوبير بعد تأهل الأهلي: حارس من طراز خاص و«اتولد كبير»
سهرات وصراعات .. مصدر يكشف: إمام عاشور لم يلتقِ صالح جمعة منذ سنة
تشكيل ليفربول المُتوقع أمام مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي
كان ممكن نخسر 4 مستريح.. أمير هشام يفتح النار: من أسوأ مباريات الأهلي والمدرب المسئول الأول
سعر الدولار اليوم 8-2-2026 في البنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باي باي حبي.. كتاب جديد يساعد المتزوجين على تحويل الطلاق لبداية أفضل

شيماء فوزي الكاتبة والباحثة
شيماء فوزي الكاتبة والباحثة
هاني حسين

كشفت الدكتورة شيماء فوزي، كاتبة وباحثة في مجال إدارة الأعمال والموارد البشرية، عن تجربتها في مواجهة التحديات النفسية والاجتماعية التي تمر بها السيدات والرجال بعد الانفصال أو الطلاق، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو تحويل الأزمة إلى بداية جديدة للحياة بشكل أفضل.

وأضافت شيماء فوزي، خلال لقائها على قناة صدى البلد، أن كتابها الجديد "باي باي حبي" يقدم خطوات عملية للتعامل مع الانفصال والتجاوز النفسي والعاطفي والاجتماعي، مشيرة إلى أن الكتاب لا يركز على الانتقام من الطرف الآخر، بل يهدف إلى تمكين الأفراد من استعادة حياتهم بثقة واستقلالية.

وأوضحت أن فكرة الكتاب جاءت؛ نتيجة مراقبتها للمجتمع، وارتفاع نسب الطلاق بين المتزوجين حديثًا ومن هم في علاقات طويلة، لافتة إلى أن الأوضاع الاجتماعية والنفسية للإنسان بعد الطلاق تحتاج إلى دعم وإرشاد؛ لتجاوز الصدمة واستعادة التوازن.

وأكدت أن الكتاب يقدم قصصًا واقعية لسيدات ورجال تمكنوا من تحويل تحديات الطلاق إلى حياة أفضل، مع التركيز على خطوات بسيطة تساعد على بناء الذات واستعادة الثقة بالنفس.

كما تناولت الدكتورة شيماء، الفترات الأولية بعد الانفصال، موضحة أن الفرد يمر بصدمة وانكار للوضع، تليها فترة عزلة وإعادة تقييم الذات.

وشددت على أهمية التعامل مع هذه المراحل بشكل واعٍ؛ لتجنب آثار نفسية سلبية طويلة المدى، سواء كان الشخص رجلاً أو امرأة، مؤكدة أن الهدف النهائي هو الوصول إلى حياة متوازنة ومستقلة بعد التجربة الصعبة.

الزواج اخبار التوك شو الزوج الطلاق مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل عوني

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 6 فبراير 2026

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 7 فبراير 2026

الأرصاد

لا تتعرضوا للشمس غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

موعد شهر رمضان 2026

موعد شهر رمضان 2026 .. الأربعاء أم الخميس؟ دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح

التوقيت الصيفي

موعد تطبيق التوقيت الصيفي.. متى ينتهي فصل الشتاء في مصر فلكيا؟

تريزيجيه

ضربة موجعة للأهلي.. ماذا قال سيف زاهر عن إصابة تريزيجيه

ترشيحاتنا

الخصوبة

للرجال فقط .. طرق الوقاية من ضعف الخصوبة

شوربة الطماطم

طريقة عمل شوربة الطماطم بالكريمة

آلام البطن

كيفية تخفيف آلام البطن في المنزل

بالصور

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

وائل عوني
وائل عوني
وائل عوني

حميد الشاعري يختتم موسم مزيكا صالونات بتعاون موسيقي مفاجئ مع ليجي سي

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

بتسمري رغم الكريمات.. اعرفي أسباب زيادة إنتاج الميلانين

ميلانين
ميلانين
ميلانين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد