أول معاينة لهاتف Trump Phone T1 تكشف تغييرات في التصميم والسعر والتجميع

احمد الشريف

كشفت منصة "CNET" أن مسؤولي شركة Trump Mobile عرضوا مؤخرًا- عبر مكالمة فيديو- نموذجًا، يقولون إنه نسخة شبه نهائية من هاتف Trump Phone T1، في أول معاينة حقيقية للهاتف بعد أشهر من الجدل والتأجيلات. 

أوضحت المنصة أن هذا النموذج جاء بتصميم مختلف بوضوح عن التصميم الظاهر حتى الآن على صفحة الحجز في موقع الشركة، خصوصًا في شكل وحدة الكاميرات الخلفية وترتيبها.

تغيّر في خطة الإطلاق ومكان التصنيع

أشارت CNET إلى أن Trump Mobile كانت قد أعلنت في البداية عن نيتها إطلاق الهاتف في أغسطس 2025 مع وعد بأن يكون الجهاز "مصنّعًا في الولايات المتحدة"، قبل أن تتراجع لاحقًا عن هذا الوعد؛ بعد اكتشاف صعوبة تصنيع هاتف ذكي بالكامل داخل السوق الأمريكية.

وأوضحت المنصة أن الشركة عدّلت صياغة التسويق على موقعها من "صُنع في أمريكا" إلى "Proudly American" أو "أمريكي بفخر"، دون تحديد واضح لمكان تصنيع مكونات الهاتف، مع إشارة مسؤولي الشركة إلى أن التجميع النهائي سيتم في ولاية فلوريدا بينما يُصنع الجزء الأكبر من الجهاز في ما وصفوه بـ"دولة مفضّلة" لم يجرِ الكشف عن اسمها.

مواصفات متغيرة بين الموقع والنموذج المعروض

أكد تقرير CNET أن صفحة الحجز على موقع Trump Mobile ما زالت حتى الآن تعرض مواصفات مختلفة عمّا ظهر في النموذج الذي قدمته الشركة في مكالمة الفيديو. 

أوضحت المنصة أن الموقع يذكر شاشة AMOLED بقياس 6.25 بوصة بتصميم ثقب للكاميرا الأمامية، مع دقة عالية ومعدل تحديث 120 هرتز، وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل مع عدستين إضافيتين بدقة 2 ميجابيكسل، وبطارية سعة 5000 مللي أمبير، ومستشعر بصمة جانبي، مع مساحة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت قابلة للزيادة عبر بطاقة ذاكرة.

وأشارت CNET إلى أن النموذج الذي عرض على The Verge بدا مختلفًا؛ إذ ظهر بشاشة أكبر بقليل مع حواف منحنية أقرب لما يُعرف بتصميم "الشاشة الشلالية" (Waterfall display)، ووحدة كاميرات خلفية عمودية في جزيرة سوداء بيضاوية الشكل تحمل ثلاث عدسات، مع شعار Trump Mobile إلى جوارها. 

وأوضح التقرير أن مسؤولي Trump Mobile ذكروا أن النسخة الجديدة من الهاتف يتوقع أن تعمل بمعالج من فئة Qualcomm Snapdragon 7 Series مع مساحة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت، وكاميرا أمامية بدقة قد تصل إلى 50 ميجابيكسل، مع احتمالية إزالة شعار T1 من جسم الهاتف قبل الطرح مع الإبقاء على علم الولايات المتحدة والخلفية الذهبية المميزة.

 

سعر مبدئي للمحجوزين مبكرًا 

أوضحت CNET أن Trump Mobile ما زالت تستقبل إيداعًا مقداره 100 دولار من الراغبين في حجز الهاتف مسبقًا، مع تثبيت السعر لهؤلاء عند 499 دولارًا وفقًا لما هو مذكور في صفحة المنتج. 

وأشارت المنصة إلى أن الشركة لم تعلن بعد السعر النهائي للجهاز عند طرحه رسميًا لمن لم يدفعوا مقدم الحجز، لكن مسؤوليها أكدوا في حديثهم أن السعر الكامل سيكون أعلى من 499 دولارًا، مع الالتزام في الوقت نفسه بألا يتجاوز إجمالًا حاجز الألف دولار.

خطط Trump Mobile

أكد التقرير أن Trump Mobile ظهرت لأول مرة في يونيو من العام الماضي كخدمة اتصالات محمولة تحمل العلامة التجارية لعائلة ترامب، برسوم اشتراك شهرية تبلغ 47.45 دولارًا تتضمن خدمات المكالمات والبيانات. 

وأوضحت CNET أن الشركة تبيع في الوقت الحالي هواتف مجددة (Refurbished) من آبل وسامسونج بأسعار تتراوح تقريبًا بين 369 و629 دولارًا، بينما يستمر تأجيل طرح T1 رغم مرور الموعد المعلن الثاني لنهاية 2025، مع بقاء صفحة الهاتف حتى 6 فبراير محدثة بعبارة "يتوفر لاحقًا هذا العام" نفسها التي ظهرت في العام السابق.

 

نافذة إطلاق متوقعة في مارس دون موعد حاسم

أشارت CNET إلى أن مسؤولي Trump Mobile أبلغوا موقع The Verge بأنهم يستهدفون نافذة إطلاق في شهر مارس للهاتف T1، دون تحديد يوم معين أو بدء فتح الشحن الفعلي للحجوزات. 

وأوضحت المنصة أن الشركة لم ترد حتى لحظة نشر التقرير على طلبات التعليق الإضافية حول الموعد النهائي للإطلاق، أو حول الفارق بين المواصفات المعروضة على الموقع وتلك التي ظهرت في النموذج الذي جرى استعراضه في مكالمة الفيديو، ما يترك عددًا من الأسئلة معلّقة قبل أن يصل الهاتف إلى أيدي المستخدمين بالفعل.

