تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فالنسيا اليوم في الدوري الإسباني

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة صعبة أمام فالنسيا مساء يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني للموسم الحالي 2025-2026.

المباراة ستُقام على ملعب “ميستايا”، حيث يلعب فالنسيا في أجواء جماهيرية قوية، بينما يسعى ريال مدريد للحفاظ على المنافسة على صدارة الدوري.



غيابات مؤثرة في صفوف ريال مدريد

يواجه ريال مدريد بعض المشاكل في التشكيل الأساسي بسبب الإصابات والإيقافات.

يغيب جود بيلينجهام للإصابة، كما لن يتمكن البرازيلي رودريجو من المشاركة، بالإضافة إلى ذلك، سيغيب فينيسيوس جونيور للإيقاف بعد تراكم البطاقات الصفراء، مما يجعل مهمة ريال مدريد أمام فالنسيا أكثر تحديًا، خاصة في ظل المنافسة الشرسة مع برشلونة على صدارة الدوري.

ترتيب الفريقين في الدوري

يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا، بفارق 4 نقاط خلف المتصدر برشلونة، مما يزيد من أهمية كل مباراة في الفترة القادمة. أما فالنسيا، فيتواجد في المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد فرق القمة للاقتراب من منطقة الأمان والهروب من شبح الهبوط



تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فالنسيا

من المتوقع أن يبدأ ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، راؤول أسينسيو، دين هويسن، ألفارو كاريراس

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني

خط الوسط الهجومي: ماستانتونو، أردا جولر، إبراهيم دياز

خط الهجوم: كيليان مبابي



الرهان على الفوز والحفاظ على الصدارة

يسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز لتعويض الغيابات والمحافظة على ضغطه على برشلونة في صدارة الدوري. من ناحية أخرى، يسعى فالنسيا لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد الفرق الكبرى لإعادة ترتيب أولويات الفريق في الدوري، ما يجعل المباراة مواجهة حاسمة ومثيرة بين الطموح والخطر.



