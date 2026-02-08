استمرار فعاليات الحملة الاستثنائية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالإسماعيلية

تواصل مديرية الطب البيطري فعاليات الحملة الاستثنائية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات دكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وبإشراف دكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشار الدكتور زكريا هاشم، مدير مديرية الطب البيطري، إلى أنه تم مواصلة أعمال التحصين بجميع مراكز المحافظة، منذ انطلاق الحملة في ١١ يناير ٢٠٢٦ وحتى ٥ فبراير الجاري، وأسفرت جهود الحملة عن تحصين ٣٢٦٥٩ رأس ماشية.

وجاء بيان الأعداد المُحصنة خلال الفترة من ٢٠٢٦/١/١١ إلى ٥ /٢/ ٢٠٢٦ كالتالي: الأبقار والجاموس: ٢٩٣٨٩ رأس ماشية، الأغنام والماعز ٣٢٧٠ حيوان، بإجمالي: ٣٢٦٥٩ حيوان.

تأتي هذه الحملة استكمالًا للجهود المتواصلة لوزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية في دعم المربين والارتقاء بصحة الثروة الحيوانية بالمحافظة، وتناشد مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية السادة المواطنين بضرورة التعاون مع فرق الحملة لتحصين حيوانتهم للحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيق التنمية المستدامة "حصن ماشيتك .. واحم ثروتك".