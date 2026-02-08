اللجان النوعية بالشيوخ تستأنف نشاطها: الزراعة والطاقة على طاولة النقاش

تستأنف اللجان النوعية بـ مجلس الشيوخ اجتماعاتها اليوم، في إطار مناقشة عدد من الملفات التشريعية والاقتصادية المهمة، حيث تعقد لجنة الزراعة والري برئاسة النائب محسن البطران اجتماعًا لمناقشة محور «الإنتاج والتصدير والتصنيع الزراعي» المتعلق بالقطاع الزراعي، وذلك بحضور نخبة من المتخصصين والخبراء في المجال.

تطوير القطاع الزراعي وزيادة قدرته التنافسية

ومن المقرر أن تواصل لجنة الزراعة والري اجتماعاتها غدًا الاثنين، بعقد جلسة مخصصة لمناقشة محور التمويل والبحث العلمي، باعتباره أحد المحاور الأساسية لدعم وتطوير القطاع الزراعي وزيادة قدرته التنافسية.

وفي سياق متصل، تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ اجتماعًا غدًا الاثنين، لاستكمال مناقشة مشروع القانون الخاص بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في إطار دعم بيئة الاستثمار وتعزيز آليات السوق.

كما تشهد أجندة غدٍ عقد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، لمواصلة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.