بالصور.. أبو يتألق في حفل تخرج طلاب الجامعة الأمريكية

تألق المطرب المطرب أبو، في حفله الغنائي الذي أحياه مؤخرا، على مسرح الجامعة الأمريكية، والذي أقيم احتفالا بتخرج دفعة 2025.

غنى "أبو" خلال الحفل باقة من أغانيه المميزة من بينها أغاني ألبومه الأخير "توبة" الذي طرحه في صيف 2025، والذي ضم 6 أغاني متنوعة هي “أحلى حاجة”، “توبة”، “بان بان”، “بلاش بالليل”، “Come Back”، ”قلبي أهو”.

حفل المطرب أبو

أغاني المطرب أبو

كان المطرب أبو، قد طرح فيديو كليب جديد عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" بعنوان "يجي الليل"، وهو من إخراج سلمى الكاشف، وتم طرحه بالأبيض والأسود، فيما تعد الفنانة شيرين رضا، أحد أبرز المفاجآت خلاله، إذ شاركت بالظهور في عدة مشاهد.

أغنية"يجي الليل" من كلمات وألحان المطرب أبو، وتوزيع فيصل فؤاد، وتتضمن مقطعا من أغنية "يا حبيبي طال غيابك" لفريد الأطرش، التي غناها عام 1949، ضمن أحداث فيلم "عفريتة هانم"، حيث يكرر أبو تجربة دمج أغنية جديدة بكلمات أخرى من أغنية شهيرة لفنان كبير كما فعل سابقا في أغنيته "أهواك" التي دمجها بمقطع من أغنية تحمل نفس الاسم للفنان عبد الحليم حافظ.