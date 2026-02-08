بعد توقف الضخ لـ48 ساعة.. إنهاء أعمال الصيانة بمحطة اليسر لتحلية المياه بالغردقة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، عن انتهاء أعمال الصيانة بمحطة اليسر لتحلية المياه بالغردقة، بعد توقف المدينة السياحية لمدة 48 ساعة.



وقامت فرق التشغيل والصيانة، بأعمال الصيانة بمحطة اليسر لتحلية المياه طبقا للبرنامج الزمنى المحدد للصيانه وإعادة تشغيل المحطة بكامل طاقتها.



وأكد مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل رئيس مجلس إدارة، أن أعمال الصيانة يتم إجراؤها لضمان استمرارية التشغيل الأمثل بالمحطة ضمن خطة الشركة لاستقبال فصل الصيف بدون مشاكل في التشغيل.



ووجه رئيس الشركة إدارة المياه بالشركة للحرص على انتظام مواعيد ضخ المياه للمواطنين ومحاولة عدم تأثير أعمال الصيانه على مواعيد مناوبات الضخ بالمناطق المخدومة من المحطة وقد قامت الشركة بمناشدة الأهالي لترشيد استهلاك المياه خلال فترة الصيانه تحسبًا لأي تعديلات طارئة في مواعيد ضخ المياه.