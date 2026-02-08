قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرقابة المالية تُطلق نظامًا رقميًا للتخصيم عبر بوابتها الإلكترونية
تشكيل بيراميدز في مواجهة ريفرز يونايتد بدوري أبطال إفريقيا
الرئيس السيسي : مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم استقرار الصومال
في 3 دقائق.. المصري يتعادل وكايزر تشيفز يتقدم بالهدف الثاني فى الكونفدرالية
كيف نحبب أطفالنا في الصيام؟.. نصائح تربوية لبداية صحيحة في رمضان دون ضغط
زيسكو الزامبي يسجل الهدف الأول أمام الزمالك بالكونفيدرالية
جلسة طارئة لمجلس النواب الثلاثاء المقبل لنظر التعديل الوزاري
حفلات عيد الحب 2026.. حماقي في السعودية وهيفاء بـ لبنان وإليسا كندا وأمريكا
مناع: الثلاثاء المقبل.. جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة قضية مهمة
سيدات سلة سموحة.. سيطرة كاملة في الدوري
قبل رمضان.. الياميش بأسعار مخفضة بنسبة 25% في المجمعات الاستهلاكية
ارتفاع أسعار الذهب .. وهذه قيمه عيار 21
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

برونو فيرنانديز يشيد بكاريك: مدرب استثنائي أعاد الروح للفريق

إسراء أشرف

أشاد البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، بالمدير الفني مايكل كاريك، مؤكدًا أنه مدرب «استثنائي»، عقب قيادة الفريق لتحقيق فوزه الرابع على التوالي، بعد التفوق على توتنهام بهدفين دون رد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فيرنانديز، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، إن كاريك منح اللاعبين مساحة كبيرة من الثقة والحرية داخل الملعب، وهو ما انعكس على قدرتهم في اتخاذ القرارات الحاسمة خلال المباريات، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع نجاحه كمدرب منذ تجربته المؤقتة مع الفريق عام 2021.

وأضاف قائد الشياطين الحمر أن وجود كاريك أسهم بشكل واضح في رفع الروح المعنوية داخل الفريق بعد فترة من النتائج السلبية، موضحًا أن خبرة المدرب كلاعب سابق يعرف جيدًا حجم الضغوط والتوقعات في مانشستر يونايتد، ساعدت اللاعبين على التعامل مع المرحلة الحالية بثبات.

وسجل فيرنانديز الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي احتضنه ملعب «أولد ترافورد»، ليصل إلى مساهمته التهديفية رقم 200 بقميص يونايتد، كما نجح الفريق في تقليص الفارق مع أستون فيلا صاحب المركز الثالث إلى ثلاث نقاط فقط.

وشهدت المباراة لحظة فارقة بطرد كريستيان روميرو، قائد توتنهام، بعد تدخل عنيف على كاسيميرو، ليكون الطرد الثاني له خلال سبعة أسابيع، ما أثر على مجريات اللقاء.

ومن جانبه، أوضح جولييلمو فيكاريو، حارس مرمى توتنهام، أن روميرو اعتذر لزملائه عقب المباراة، مشيرًا إلى أن الفريق يعاني من ظروف صعبة بسبب الغيابات الكثيرة وضغط المباريات، خاصة مع تحقيق انتصارين فقط في آخر 16 مواجهة بالدوري، وهو أمر لا يليق بطموحات النادي، رغم نتائجه الجيدة في دوري أبطال أوروبا.

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

