قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد إيقاف عن العمل.. رد فعل جديد من دنيا الألفي بعد فيديو التراشق بالألفاظ
وزير الخارجية الروسي: لن نسمح بنشر أسلحة تهددنا في أوكرانيا
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تفاصيل إقامة مهرجان عالمي للحرف التراثية
الرئيس السيسي يصل أبوظبي في زيارة أخوية
صفقة المصالح الكبرى.. هآرتس: قمة نتنياهو - ترامب ترسم ملامح الحكم الجديد في غزة
تشريح جثة صاحب معرض سيارات فيصل وطلب تحريات البحث الجنائي
الوادي الجديد تشدد الحظر التام والنهائي لتقديم الشيشة داخل الكافيهات
وزير الخارجية: العلاقات بين مصر وأمريكا ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط
الزراعة: توطين صناعة التقاوي في مصر لتقليل الاستيراد ودعم الصادرات
مصر تدين قرارات الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم في الضفة الغربية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 9 فبراير 2026| فيديو
ليس مجرد مظهر.. ماذا قالت حلا شيحة عن ارتداء الحجاب في فيديو جديد؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد توقف 5 سنوات.. عودة الممر الرئيسي بمطار أسوان إلى الخدمة

مطار أسوان الدولي
مطار أسوان الدولي
نورهان خفاجي

شهد مطار أسوان الدولي صباح اليوم عودة الممر الرئيسي إلى الخدمة، عقب الإنتهاء من مشروع رفع كفاءته، بعد توقف استمر لنحو خمس سنوات، وذلك في إطار جهود تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة عناصر التشغيل الحيوية بالمطار.

وجاء تنفيذ المشروع عقب إجراء معاينات فنية دقيقة للممر، أسفرت عن ضرورة تنفيذ أعمال شاملة لإعادة تأهيله وفق الإشتراطات والمعايير الفنية المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق الكامل مع الجهة المنفذة للإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد، بما يحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة التشغيلية.

وتولت الشركة المصرية لصيانة مرافق النقل والمطارات تنفيذ أعمال رفع الكفاءة، والتي شملت إعادة تأهيل الممر الرئيسي بما يتوافق مع متطلبات التشغيل الحديثة، ويعزز من جاهزية المطار لإستقبال مختلف الطرازات الجوية، في إطار خطة الدولة لتطوير المطارات ورفع كفاءة التشغيل على مستوى الجمهورية.

وشهد الممر لحظة عودته الرسمية للتشغيل مع أول حركة جوية عليه صباح اليوم في تمام الساعة السابعة صباحا، حيث استقبل رحلة مصر للطيران المتجهة من أسوان إلى القاهرة وعليها ١٤٢ راكب، في تأكيد عملي على إكتمال الجاهزية الفنية والتشغيلية للممر، ونجاح أعمال رفع الكفاءة وفق أعلى المعايير المعتمدة.

ويمثل تشغيل الممر الرئيسي نقلة نوعية في منظومة العمل بمطار أسوان الدولي، لما له من دور محوري في رفع معدلات التشغيل، وتحسين انتظام الحركة الجوية، وتعزيز القدرة الإستيعابية للمطار، بما يدعم خطط التنمية المستدامة للمطارات المصرية، ويسهم في دعم الحركة السياحية والإقتصادية ، وذلك في إطار إستراتيجية وزارة الطيران المدني لتطوير المطارات والإرتقاء بكفاءة التشغيل وفق المعايير الدولية.

مطار أسوان مطار أسوان الدولي المطارات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

كيفية استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

الإيجار القديم

برلمانية عن الإيجار القديم: الهم أصبح أكبر بعد إقرار القانون

إمام عاشور

مخاوف من هروب اللاعب... هل أرسل الأهلي مندوبا مع إمام عاشور للسعودية؟

الدواجن

بعد ارتفاع أسعار الدواجن.. استجابة عاجلة من الحكومة ورد مفاجئ من المنتجين

كباكا

اللاعب رفض الأهلي.. كواليس فشل صفقة كباكا في اللحظات الأخيرة

تريزيجيه

غياب مؤثر قبل مباريات حاسمة.. التقييم الطبي يكشف مدة غياب تريزيجيه عن الأهلي

اشرف داري

2 مليون دولار تربك الأهلي.. أشرف داري يُشعل أزمة داخل القلعة الحمراء

طبيب مستشفى الباجور

شقيقة طبيب باجور: ما حدث اعتداء على طبيب أثناء أداء عمله ولن نتنازل عن حقه

ترشيحاتنا

موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 رسميًا وبداية الربيع في مصر فلكيًا

موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 رسميًا وبداية الربيع في مصر فلكيًا

الفضاء

انفجار قمري غير مسبوق.. هل يشهد العالم أعنف اصطدام فلكي في ديسمبر 2032؟

استخدام أحدث الهواتف الذكية فى الفضاء

من الأرض للمدار.. ناسا تفتح أبواب الفضاء أمام الهواتف الذكية| إيه الحكاية؟

بالصور

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

بمقصورة رانج روفر.. شاهد سيارة هوندا الرياضية الجديدة

هوندا
هوندا
هوندا

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

تصريحات محمد شاهين

زعلت كتير جدا.. محمد شاهين يكشف كواليس رحلته الصعبة في التمثيل وأسرار نجاحه

مرض نادر

شعرت بحموضة وأصابها سعال… طبيبة تكتشف إصابة بمرض نادر غير مرئي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد