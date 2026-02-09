بعد توقف 5 سنوات.. عودة الممر الرئيسي بمطار أسوان إلى الخدمة

شهد مطار أسوان الدولي صباح اليوم عودة الممر الرئيسي إلى الخدمة، عقب الإنتهاء من مشروع رفع كفاءته، بعد توقف استمر لنحو خمس سنوات، وذلك في إطار جهود تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة عناصر التشغيل الحيوية بالمطار.

وجاء تنفيذ المشروع عقب إجراء معاينات فنية دقيقة للممر، أسفرت عن ضرورة تنفيذ أعمال شاملة لإعادة تأهيله وفق الإشتراطات والمعايير الفنية المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق الكامل مع الجهة المنفذة للإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد، بما يحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة التشغيلية.

وتولت الشركة المصرية لصيانة مرافق النقل والمطارات تنفيذ أعمال رفع الكفاءة، والتي شملت إعادة تأهيل الممر الرئيسي بما يتوافق مع متطلبات التشغيل الحديثة، ويعزز من جاهزية المطار لإستقبال مختلف الطرازات الجوية، في إطار خطة الدولة لتطوير المطارات ورفع كفاءة التشغيل على مستوى الجمهورية.

وشهد الممر لحظة عودته الرسمية للتشغيل مع أول حركة جوية عليه صباح اليوم في تمام الساعة السابعة صباحا، حيث استقبل رحلة مصر للطيران المتجهة من أسوان إلى القاهرة وعليها ١٤٢ راكب، في تأكيد عملي على إكتمال الجاهزية الفنية والتشغيلية للممر، ونجاح أعمال رفع الكفاءة وفق أعلى المعايير المعتمدة.

ويمثل تشغيل الممر الرئيسي نقلة نوعية في منظومة العمل بمطار أسوان الدولي، لما له من دور محوري في رفع معدلات التشغيل، وتحسين انتظام الحركة الجوية، وتعزيز القدرة الإستيعابية للمطار، بما يدعم خطط التنمية المستدامة للمطارات المصرية، ويسهم في دعم الحركة السياحية والإقتصادية ، وذلك في إطار إستراتيجية وزارة الطيران المدني لتطوير المطارات والإرتقاء بكفاءة التشغيل وفق المعايير الدولية.