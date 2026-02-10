خطة النواب تناقش حساب ختامي موازنة الاستثمار والتجارة الخارجية.. اليوم

تعقد لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب محمد سليمان ، اجتماعا اليوم الثلاثاء بمجلس النواب.

ومن المقرر أن تستعرض اللجنة في اجتماعها النتائج الإجمالية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة ، وكذلك استعراض حساب ختامي موازنة الحكومة العامة للسنة المالية 2024/2025، واستعراض الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024/2025.

كما تناقش اللجنة في اجتماع آخر بنفس اليوم، حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكذلك الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2024/2025.