هل مشاهدة المسلسلات في رمضان تفسد الصوم؟.. المفتي السابق يحذر
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
الوزير: مشروع القطار الكهربائي السريع سيغير مفهوم النقل في مصر
زيارة واشنطن.. خبير: نتنياهو يضغط على ترامب لوقف المسار الدبلوماسي مع إيران
هدد بعرقلة افتتاحه.. ترامب يطالب كندا بنصف ملكية جسر "جوردي هاو"
تلقيت وحيا من الله.. تركي يزعم أنه المهدي المنتظر في الجامع الأموي
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026
ترقب إقليمي وتحذيرات دولية.. هل تشتعل مواجهة كبرى بين إسرائيل وإيران؟
قنبلة موقوتة في الأهلي.. سهام صالح تكشف حقيقة العرض الأمريكي لإمام عاشور
بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
توك شو

كريم العمري: اضطررت للإقامة أسبوعًا في الأزهر لفهم طريقة الناس ومصطلحاتهم

كريم العمري
كريم العمري
عادل نصار

قال الفنان كريم العمري، إنّه كان من المقرر أن يقدم دور "عادل المحامي" في مسلسل "قسمة العدل"، قبل أن يجسد دور "مصطفى أبو الخير"، مشيرًا إلى أن الدور كان صعبًا واستلزم منه الإقامة في الأزهر لمدة أسبوع لفهم حياة الناس وطريقة كلامهم ومصطلحاتهم، وذلك من أجل تقديم الدور بأفضل صورة ممكنة.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ العمل على الدور تطلب اجتهادًا شخصيًا من خلال المذاكرة والتحضير.

وأشار، إلى رغبته في تقديم شيء مختلف عن أعماله السابقة مثل "لينك" و"2 قهوة"، مؤكدًا أن تدريباته على طريقة الكلام والمشية واللوك ساهمت في تقديم الدور بشكل متميز، وأن ردود الفعل من الجمهور كانت إيجابية.

وتطرق كريم العمري إلى فلسفته في اختيار الأدوار، موضحًا أنه يسعى دائمًا لتقديم أدوار تختلف عما قدمه سابقًا، بعيدًا عن نوعية الأدوار الجادة أو الإخبارية التي أداها في الماضي، مع التركيز على أدوار تمنحه مساحة أكبر للتعبير عن الصراعات والمشاعر وإظهار الجوانب المختلفة لحياة الشخصية، وهو ما يميز أعماله الأخيرة ويجعلها قريبة من إمكانياته التمثيلية الكاملة.
 

كريم العمري قسمة العدل الأزهر

