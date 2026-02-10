كريم العمري: اضطررت للإقامة أسبوعًا في الأزهر لفهم طريقة الناس ومصطلحاتهم

قال الفنان كريم العمري، إنّه كان من المقرر أن يقدم دور "عادل المحامي" في مسلسل "قسمة العدل"، قبل أن يجسد دور "مصطفى أبو الخير"، مشيرًا إلى أن الدور كان صعبًا واستلزم منه الإقامة في الأزهر لمدة أسبوع لفهم حياة الناس وطريقة كلامهم ومصطلحاتهم، وذلك من أجل تقديم الدور بأفضل صورة ممكنة.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ العمل على الدور تطلب اجتهادًا شخصيًا من خلال المذاكرة والتحضير.

وأشار، إلى رغبته في تقديم شيء مختلف عن أعماله السابقة مثل "لينك" و"2 قهوة"، مؤكدًا أن تدريباته على طريقة الكلام والمشية واللوك ساهمت في تقديم الدور بشكل متميز، وأن ردود الفعل من الجمهور كانت إيجابية.

وتطرق كريم العمري إلى فلسفته في اختيار الأدوار، موضحًا أنه يسعى دائمًا لتقديم أدوار تختلف عما قدمه سابقًا، بعيدًا عن نوعية الأدوار الجادة أو الإخبارية التي أداها في الماضي، مع التركيز على أدوار تمنحه مساحة أكبر للتعبير عن الصراعات والمشاعر وإظهار الجوانب المختلفة لحياة الشخصية، وهو ما يميز أعماله الأخيرة ويجعلها قريبة من إمكانياته التمثيلية الكاملة.

