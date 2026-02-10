القصة الكاملة لإحالة بلوجر للمحاكمة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية في عين شمس

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة بلوجر شهيرة بتهمة نشر مقاطع فيديو رقص بصورة خادشة للحياء وممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي وبدون تمييز بمنطقة عين شمس للمحاكمة الجنائية.





تفاصيل القضية



رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث الآداب من ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى").

وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وكذا قيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي وبدون تمييز، وتحرر محضر بالواقعة.