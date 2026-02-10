إنجاز جديد لفريق Helwan Racing Team في مسابقة Shell Eco-marathon 2026 بقطر

حقق فريق Helwan Racing Team التابع لكلية هندسة المطرية – جامعة العاصمة (حلوان سابقًا) إنجازًا بارزًا خلال مشاركته في مسابقة Shell Eco-marathon 2026 التي أقيمت في دولة قطر، وهي واحدة من أبرز المسابقات العالمية في مجال ابتكار وتصميم المركبات الموفرة للطاقة.

وقد استهل الفريق مشواره في البطولة باجتياز الفحص التقني (Technical Inspection) لكلا السيارتين المشاركة:

- السيارة الكهربائية (Electric Vehicle).

- السيارة العاملة بالبنزين (Internal Combustion).

عقب ذلك، تمكن الفريق من تنفيذ محاولات قيادة ناجحة (Valid Runs) أثبتت كفاءة التصميم وجودة الأداء، ليضع اسم الكلية في مراكز متقدمة على مستوى المنافسة الدولية.

واستطاع فريق هندسة المطرية تحقيق

-المركز السادس: للسيارة الموفرة للوقود (Internal Combustion).

-المركز الخامس عشر: للسيارة الكهربائية (Electric Vehicle).

أكد الفريق أن هذا النجاح لم يكن ليُحقق لولا الدعم الكبير من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ (ISF)، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجامعة العاصمة، وقد كان هذا الدعم حجر الزاوية في تذليل العقبات ومساندة الطلاب للوصول إلى هذا المستوى المشرف، بما يعكس ثقة الدولة في قدرات الشباب المصري وإبداعهم في مجالات الابتكار الهندسي.

أعربت جامعة العاصمة بقيادة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عمر عبد الهادي عميد الكلية، الدكتور وليد عبد الهادي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، عن فخرهم بطلاب هندسة المطرية الذين أثبتوا جدارتهم في المنافسة الدولية، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس التميز الأكاديمي والبحثي للجامعة، ويعزز مكانتها بين المؤسسات التعليمية الرائدة في دعم الابتكار والبحث العلمي.