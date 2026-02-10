قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هددناهم عشان نقابلهم.. تفاصيل مثيرة في ابتزاز سائقين لفتاتين بصور خاصة
الطقس اليوم.. أجواء مائلة للحرارة نهارا ورياح في المناطق المكشوفة
جامعة عين شمس تصدر قرارات جديدة بتعيين وتكليف رؤساء أقسام بكلية التجارة
خالد الغندور: لجنة شؤون اللاعبين تناقش شكوى زيزو ضد الزمالك
قاضي أمريكي يرفض ترحيل طالبة تركية مؤيدة للفلسطينيين و يفرج عنها
يواصل الارتفاع.. أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026
رابط التقييمات الأسبوعية 2026 وزارة التربية والتعليم الترم الثاني .. حمل الآن
حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل
روسيا تستعرض قدرات منظومتها الجديدة المضادة للدرونات
هل مشاهدة المسلسلات في رمضان تفسد الصوم؟.. المفتي السابق يحذر
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
إنجاز جديد لفريق Helwan Racing Team في مسابقة Shell Eco-marathon 2026 بقطر

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

حقق فريق Helwan Racing Team التابع لكلية هندسة المطرية – جامعة العاصمة (حلوان سابقًا) إنجازًا بارزًا خلال مشاركته في مسابقة Shell Eco-marathon 2026 التي أقيمت في دولة قطر، وهي واحدة من أبرز المسابقات العالمية في مجال ابتكار وتصميم المركبات الموفرة للطاقة.  

وقد استهل الفريق مشواره في البطولة باجتياز الفحص التقني (Technical Inspection) لكلا السيارتين المشاركة:  
 - السيارة الكهربائية (Electric Vehicle).  
 - السيارة العاملة بالبنزين (Internal Combustion).  

عقب ذلك، تمكن الفريق من تنفيذ محاولات قيادة ناجحة (Valid Runs) أثبتت كفاءة التصميم وجودة الأداء، ليضع اسم الكلية في مراكز متقدمة على مستوى المنافسة الدولية.  

واستطاع فريق هندسة المطرية تحقيق 
-المركز السادس: للسيارة الموفرة للوقود (Internal Combustion).  
-المركز الخامس عشر: للسيارة الكهربائية (Electric Vehicle). 

أكد الفريق أن هذا النجاح لم يكن ليُحقق لولا الدعم الكبير من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ (ISF)،  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجامعة العاصمة، وقد كان هذا الدعم حجر الزاوية في تذليل العقبات ومساندة الطلاب للوصول إلى هذا المستوى المشرف، بما يعكس ثقة الدولة في قدرات الشباب المصري وإبداعهم في مجالات الابتكار الهندسي.  

أعربت جامعة العاصمة بقيادة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عمر عبد الهادي عميد الكلية، الدكتور وليد عبد الهادي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، عن فخرهم بطلاب هندسة المطرية الذين أثبتوا جدارتهم في المنافسة الدولية، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس التميز الأكاديمي والبحثي للجامعة، ويعزز مكانتها بين المؤسسات التعليمية الرائدة في دعم الابتكار والبحث العلمي. 

هندسة المطرية جامعة العاصمة دولة قطر

