الأسهم الآسيوية تسجل مستوى قياسياً بدعم من ارتداد وول ستريت

وسّعت الأسهم الآسيوية موجة صعودها إلى مستوى قياسي جديد، مدفوعة بتسارع تعافي أسهم التكنولوجيا الأميركية في وول ستريت، ما خفّف الضغوط على الأسواق بعد مخاوف أثارتها وتيرة الإنفاق الضخمة على الذكاء الاصطناعي.

وارتفع مؤشر "إم إس سي آي" لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 1.3%، مع صعود أسهم شركات التكنولوجيا، من بينها "سوفت بنك" و"تي إس إم سي". كما واصل مؤشر "نيكاي 225" الياباني مكاسبه المدفوعة بالانتخابات، مرتفعاً بنسبة 2.8% ليبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق. وجاء ذلك بعد أن أغلق مؤشر "إس آند بي 500" قرب مستوى قياسي يوم الإثنين، مع تعافي بعض الأسهم الأكثر تضرراً في موجة البيع الأسبوع الماضي.

في المقابل، قفز اليوان إلى أقوى مستوياته منذ مايو 2023، بعدما تردّد أن الصين طلبت من البنوك الحد من حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية. واستقر الدولار بعد يومين من التراجع، فيما سجّلت أسعار الذهب والفضة، تراجعاً طفيفاً، في وقت حققت المعادن النفيسبة مكاسب خلال السنة إلى جانب الأسهم.

انحسار القلق من الذكاء الاصطناعي

عكست مكاسب الأسهم انحسار المخاوف المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، التي بلغت ذروتها خلال الأسبوعين الماضيين، وضربت شركات البرمجيات وألقت بظلالها على شركات التكنولوجيا كثيفة الإنفاق.

وفي الوقت ذاته، يستعد المتعاملون لصدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة قد تعيد تشكيل التوقعات لمسار أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي.