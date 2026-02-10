قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية أعالي نهر النيل وتعزز التعاون مع السنغال
موعد انكسار موجة الطقس الحار وعودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تكشف
الخارجية: 67 مبعوثا من الأزهر الشريف بالسنغال لنشر الدين الوسطي
ما أشبه اليوم بالبارحة.. وزيرا الإسكان يحضران صفقات كبرى قبل ترك منصبيهما بساعات
وزير الخارجية: السنغال شريك استراتيجي لمصر ونقطة دخول لإقليم غرب أفريقيا
لمكافحة السعار.. الزراعة: تحصين 8,254 كلب حر وتعقيم 1,122 آخرين منذ يناير
سماء فبراير 2026.. عرض كوني مبهر يزين الليالي بالكواكب والنجوم اللامعة
بساعد والدي.. ناشئ الزمالك يعمل في مطعم بعد التمرين بسبب الأزمة المالية
وزير الخارجية: مصر ستعمل جاهدة مع السنغال خلال رئاستها لتجمع الإيكواس لدفع العلاقات الاقتصادية
مستشار الرئيس الإماراتي: علاقتنا مع مصر راسخة وتزداد قوة وثباتاً
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة السفير محمد وجيه الجبالي
إلغاء الدوري المصري.. هل مجرد شائعات أم احتمال مطروح؟ .. اعرف الحكاية بالكامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قناة السويس تطلق قافلة إصحاح بيئي شاملة بقرية أبو سلطان بفايد

القافلة
القافلة
الإسماعيلية انجي هيبة

 انطلقت قوافل الإصحاح البيئي التابعة لجامعة قناة السويس  بمحافظة الإسماعيلية، وتحديدًا بقرية أبو سلطان التابعة لمدينة فايد، مضيفة آل عيسى بالسعيدية بالبر الغربي.

وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف الدكتورة دينا محمد أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بهدف تقديم خدمات متكاملة صحية وزراعية وبيطرية وتوعوية لأهالي المنطقة، في إطار الدور المجتمعي والإنساني لجامعة قناة السويس.

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تضع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في صدارة أولوياتها، مشيرًا إلى أن قوافل الإصحاح البيئي تمثل نموذجًا عمليًا لتكامل التخصصات داخل الجامعة لخدمة المواطن، موضحًا أن هذه القوافل تأتي في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى الوصول بالخدمات الطبية والتوعوية والإرشادية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، معربًا عن تقديره لجهود الفرق المشاركة من أعضاء هيئة التدريس والكوادر الطبية والفنية.

وأوضح أن القافلة ضمت تخصصات متنوعة شملت الطب البشري، وطب الأسنان، والطب البيطري، والصيدلة، إلى جانب الإرشاد الزراعي، والتثقيف الصحي، والتوعية المجتمعية، بما يعكس شمولية الخدمات المقدمة وحرص الجامعة على تلبية الاحتياجات المختلفة لأهالي القرية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة دينا محمد أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت إقبالًا كبيرًا من الأهالي، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها وتقديم الخدمة الطبية لها 470 حالة، مشيرة إلى أن قسم العظام تصدر قائمة التخصصات من حيث عدد الحالات بواقع 151 حالة، يليه قسم الأطفال بـ69 حالة، ثم قسم الرمد بـ60 حالة، وقسم الأنف والأذن بـ40 حالة، وقسم الجلدية بـ35 حالة، وقسم الباطنة بـ30 حالة، فيما توزعت باقي الحالات على تخصصات طب الأسرة بواقع 22 حالة، والجراحة بـ20 حالة، والنساء بـ20 حالة، وقسم الأسنان بـ15 حالة، وقسم المسالك بـ11 حالة.

وأضافت أن القافلة لم تقتصر على الجانب الطبي فقط، بل شملت نشاطًا زراعيًا ميدانيًا، حيث قامت اللجنة المختصة من كلية الزراعة بجولة شاملة للصوب والمزارع بالمنطقة، تم خلالها فحص محصول الكوسة، والذي تبين وجود إصابات بآفات المن والذبابة البيضاء والبياض الدقيقي وبعض الديدان، كما تم فحص محصول القمح الذي ظهرت به بوادر إصابة بالمن والصدأ نتيجة التقلبات الجوية، إلى جانب فحص أشجار المانجو التي رُصدت بها إصابات بالعفن الأسود والتربس وبعض الأمراض الفطرية، وعلى إثر ذلك تم صرف المبيدات والمغذيات اللازمة مجانًا لعدد 18 مزارعًا من أهالي المنطقة، مع تقديم الإرشادات الفنية اللازمة للتعامل مع هذه الإصابات.

وفيما يتعلق بالشق البيطري، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي أن الطاقم البيطري استقبل عددًا من الحالات شملت فحص 25 حالة من الدواجن التي تعاني من إسهال ونزلات معوية وبرد، وفحص حالة واحدة لأرنب مصاب بالجرب، بالإضافة إلى فحص 4 حالات من الأغنام والماعز تعاني من طفيليات خارجية وديدان معوية وضعف عام، حيث تم تقديم جميع الأدوية والعلاجات المطلوبة بالمجان، كما تم الكشف على 45 من الأبقار والجاموس واستفاد من هذه الخدمات 30 مربيًا من أهالي المنطقة.

كما تضمنت القافلة جانبًا تثقيفيًا وتربويًا مهمًا، حيث قدمت كلية التمريض جلسات توعوية حول الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط، استفادت منها 10 حالات من التوعية المباشرة، إلى جانب تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ5 حالات، وتوعية 20 حالة بأمراض العظام، فيما قام مركز تعليم الكبار بحصر 5 حالات من الأهالي لاستخراج شهادات محو الأمية وتوجيههم لاستكمال الإجراءات اللازمة بفرع الهيئة بمدينة فايد، كما قدم فريق كلية التربية دعمًا نفسيًا، حيث تم رصد شكاوى تتعلق بتدني التحصيل الدراسي وصعوبات التعلم، وتوجيه أولياء الأمور لإجراء اختبارات الذكاء وتعديل السلوك اللازمة لأبنائهم.

وقد نُظمت القافلة تحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ خالد مطرود، مدير إدارة القوافل بالجامعة، في إطار منظومة متكاملة تعكس حرص جامعة قناة السويس على تفعيل دورها المجتمعي وخدمة أهالي محافظة الإسماعيلية في مختلف القطاعات.

الإسماعيلية قناة السويس اخبار جامعة قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

مدبولي

التعديل الوزاري الجديد.. مصادر توضح حقيقة دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

ترشيحاتنا

يارا السكري

يارا السكري: شخصية "روح" في "علي كلاي" تجربة جريئة خارج إطار الأدوار التقليدية

ندى بسيوني

ندى بسيوني: انبهرت بالمسلة المصرية بباريس والمتحف المصرى أروع من اللوفر.. خاص

يسرا

يسرا ضيفة الإعلامية عبلة سلامة ببرنامج عندك وقت مع عبلة

بالصور

هدئ من عصبيتك المفرطة بتناول 3 حبات من التمر

هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر

تباطؤ مفاجئ يضرب سوق السيارات الكهربائية بالصين.. هذه العلامات الأكثر تأثرا

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله

النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله
النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله
النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله

مرسيدس تستعد لـ إطلاق سيارة كهربائية جديدة عالية الأداء

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد