جامعة قناة السويس تطلق قافلة إصحاح بيئي شاملة بقرية أبو سلطان بفايد

انطلقت قوافل الإصحاح البيئي التابعة لجامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، وتحديدًا بقرية أبو سلطان التابعة لمدينة فايد، مضيفة آل عيسى بالسعيدية بالبر الغربي.

وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف الدكتورة دينا محمد أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بهدف تقديم خدمات متكاملة صحية وزراعية وبيطرية وتوعوية لأهالي المنطقة، في إطار الدور المجتمعي والإنساني لجامعة قناة السويس.

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تضع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في صدارة أولوياتها، مشيرًا إلى أن قوافل الإصحاح البيئي تمثل نموذجًا عمليًا لتكامل التخصصات داخل الجامعة لخدمة المواطن، موضحًا أن هذه القوافل تأتي في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى الوصول بالخدمات الطبية والتوعوية والإرشادية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، معربًا عن تقديره لجهود الفرق المشاركة من أعضاء هيئة التدريس والكوادر الطبية والفنية.

وأوضح أن القافلة ضمت تخصصات متنوعة شملت الطب البشري، وطب الأسنان، والطب البيطري، والصيدلة، إلى جانب الإرشاد الزراعي، والتثقيف الصحي، والتوعية المجتمعية، بما يعكس شمولية الخدمات المقدمة وحرص الجامعة على تلبية الاحتياجات المختلفة لأهالي القرية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة دينا محمد أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت إقبالًا كبيرًا من الأهالي، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها وتقديم الخدمة الطبية لها 470 حالة، مشيرة إلى أن قسم العظام تصدر قائمة التخصصات من حيث عدد الحالات بواقع 151 حالة، يليه قسم الأطفال بـ69 حالة، ثم قسم الرمد بـ60 حالة، وقسم الأنف والأذن بـ40 حالة، وقسم الجلدية بـ35 حالة، وقسم الباطنة بـ30 حالة، فيما توزعت باقي الحالات على تخصصات طب الأسرة بواقع 22 حالة، والجراحة بـ20 حالة، والنساء بـ20 حالة، وقسم الأسنان بـ15 حالة، وقسم المسالك بـ11 حالة.

وأضافت أن القافلة لم تقتصر على الجانب الطبي فقط، بل شملت نشاطًا زراعيًا ميدانيًا، حيث قامت اللجنة المختصة من كلية الزراعة بجولة شاملة للصوب والمزارع بالمنطقة، تم خلالها فحص محصول الكوسة، والذي تبين وجود إصابات بآفات المن والذبابة البيضاء والبياض الدقيقي وبعض الديدان، كما تم فحص محصول القمح الذي ظهرت به بوادر إصابة بالمن والصدأ نتيجة التقلبات الجوية، إلى جانب فحص أشجار المانجو التي رُصدت بها إصابات بالعفن الأسود والتربس وبعض الأمراض الفطرية، وعلى إثر ذلك تم صرف المبيدات والمغذيات اللازمة مجانًا لعدد 18 مزارعًا من أهالي المنطقة، مع تقديم الإرشادات الفنية اللازمة للتعامل مع هذه الإصابات.

وفيما يتعلق بالشق البيطري، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي أن الطاقم البيطري استقبل عددًا من الحالات شملت فحص 25 حالة من الدواجن التي تعاني من إسهال ونزلات معوية وبرد، وفحص حالة واحدة لأرنب مصاب بالجرب، بالإضافة إلى فحص 4 حالات من الأغنام والماعز تعاني من طفيليات خارجية وديدان معوية وضعف عام، حيث تم تقديم جميع الأدوية والعلاجات المطلوبة بالمجان، كما تم الكشف على 45 من الأبقار والجاموس واستفاد من هذه الخدمات 30 مربيًا من أهالي المنطقة.

كما تضمنت القافلة جانبًا تثقيفيًا وتربويًا مهمًا، حيث قدمت كلية التمريض جلسات توعوية حول الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط، استفادت منها 10 حالات من التوعية المباشرة، إلى جانب تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ5 حالات، وتوعية 20 حالة بأمراض العظام، فيما قام مركز تعليم الكبار بحصر 5 حالات من الأهالي لاستخراج شهادات محو الأمية وتوجيههم لاستكمال الإجراءات اللازمة بفرع الهيئة بمدينة فايد، كما قدم فريق كلية التربية دعمًا نفسيًا، حيث تم رصد شكاوى تتعلق بتدني التحصيل الدراسي وصعوبات التعلم، وتوجيه أولياء الأمور لإجراء اختبارات الذكاء وتعديل السلوك اللازمة لأبنائهم.

وقد نُظمت القافلة تحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ خالد مطرود، مدير إدارة القوافل بالجامعة، في إطار منظومة متكاملة تعكس حرص جامعة قناة السويس على تفعيل دورها المجتمعي وخدمة أهالي محافظة الإسماعيلية في مختلف القطاعات.