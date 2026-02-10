قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وفد من الباحثين يجري تقييما لأصناف القمح المتحملة للملوحة بجنوب سيناء

الوفد الزراعي بمزارع جنوب سيناء
الوفد الزراعي بمزارع جنوب سيناء
ايمن محمد

أجرى وفد من الباحثين بوزارة الزراعة، برئاسة الدكتور صبحي محمد عبد الدايم، رئيس قسم بحوث القمح، زيارة ميدانية لمحطة بحوث رأس سدر،  لمتابعة أنشطة البرنامج القومي لبحوث القمح بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تعزيز البحث العلمي الميداني وتطوير المحاصيل الاستراتيجية، وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وشهدت الزيارة تعاونًا بين الجهات البحثية، حيث كان في استقبال الوفد جهاز الإرشاد الزراعي بالمحافظة، والدكتور محمد السيد، بمركز بحوث الصحراء.

وقال الدكتور أحمد صبحى الحاوي، رئيس محطة رأس سدر، إن الزيارة استهدفت تقييم السلالات والأصناف الجديدة من القمح، والوقوف على مدى قدرتها على التكيف مع مستويات الإجهاد الملحي المرتفعة، وتضمنت المرور على حقول الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بمدينة طور سيناء، والوقوف على الحالة العامة للمحصول في مختلف مراحل النمو، ومتابعة مدى التزام المزارعين بالتوصيات الفنية والبرامج الإرشادي، وقياس أثر التطبيقات البحثية في رفع الإنتاجية وتحسين جودة المحصول.

وأوضح رئيس المحطة في تصريح اليوم، الثلاثاء، أن الوفد حرص على عقد مناقشات فنية مع المزارعين حول استجابة الأصناف للظروف المناخية السائدة في المناطق الصحراوية، مؤكدًا أن الوفد البحثي أكد أن الحالة العامة لمحصول القمح بجنوب سيناء مطمئنة ومبشرة، مع خلو الحقول تمامًا من أي إصابات مرضية أو آفات حتى الآن، ما يعكس نجاح منظومة الرصد والمتابعة الفنية.

وأضاف أن مركز البحوث الزراعية يسعى لتنفيذ استراتيجية لاستنباط أصناف من القمح مبتكرة قادرة على مواجهة التحديات البيئية القاسية، ما يمهد الطريق للتوسع في زراعة المناطق المستصلحة وتعظيم كفاءة الموارد المتاحة، وذلك ترسيخًا لمبدأ ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، ودعم خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، وتقليص الفجوة الاستيرادية من خلال زيادة الإنتاجية المحلية، خاصة في المناطق الواعدة زراعيًا، والمستهدفة للتنمية المستدامة.

جنوب سيناء وفد زراعي معاينة زراعه

