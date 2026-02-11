قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«فرايبورج» يخطف بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس ألمانيا بعد مواجهة ماراثونية أمام «هيرتا برلين»
46 ألف مُشجّع يُدعّمون الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا
ترقب حذر للقمة السابعة .. نتنياهو يحمل معلومات استخباراتية بشأن إيران إلى ترامب
شعبة الدواجن تكشف عن السعر المنطقي للفراخ في السوق المصري.. والأسبوع الأول من رمضان مفاجأة
60 مليون جنيه.. «الشريعي» يكشف مفاوضات سيد عبدالحفيظ لضم مصطفى شكشك
وليد سليمان: معايشة ألمانيا أكدت قوة منظومة التدريب بالنادي الأهلي
لا أسلحة نووية أو صواريخ .. ترامب يُصعّد لهجته تجاه إيران: ترغب في إبرام اتفاق
«كهربا» لن يستمر بعد الموسم .. وإنبي يوضح خطة التعاقد معه
الإيجار القديم .. تعرف على إجراءات المالك حال رفض الإخلاء
كندا تُندّد بإجراءات إسرائيل لتوسيع سيطرتها على الضفة الغربية
«هنعمل اللي اتحاد الكرة يقول عليه».. «البطاوي» يكشف موقف سيراميكا من تأجيل مباراة الزمالك
عبدالله السعيد «حالة مختلفة».. طارق طه يُشيد باحترافيته داخل الملعب ويكشف أسرار نجاح بيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الميزان .. حظك اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026: قدم مساعدة عملية

برج الميزان
برج الميزان
حياة عبد العزيز

يحتفل مواليد برج الميزان بعيد ميلادهم في الفترة من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر، ويتميز أصحاب هذا البرج بشخصيات عادلة تنحاز دومًا للحق، يناصرون المظلومين، ويرفضون الوساطات، كما يتمتعون بقدرة كبيرة على فهم الأمور من مختلف الزوايا.

فيما يلي نستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، إضافة إلى أبرز التوقعات على المستويات العاطفية، الصحية، المهنية والمالية خلال الفترة المقبلة.

مشاهير برج الميزان


يُعد كل من محمد منير، عمرو دياب، شيرين عبد الوهاب، وعمر كمال من أبرز مواليد برج الميزان.

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026

قسّم العمل إلى خطوات صغيرة، وتابع التقدم، واطرح أسئلة بسيطة عند الشك. العادات الصغيرة والمستمرة ستخفف التوتر، وتحسن الروتين، وتحقق مكاسب ثابتة تجعل الحياة اليومية منظمة وهادئة.

برج الميزان وحظك اليوم مهنيًا

دوّن ملاحظات واضحة، وحدّد أهدافًا صغيرة لفترة ما بعد الظهر. إنجاز مهمة واحدة على أكمل وجه سيبني ثقتك بنفسك. إذا طُلب منك قيادة مهمة صغيرة، فاقبلها باحترام، وأظهر تخطيطًا دقيقًا.

برج الميزان اليوم عاطفيًا

انتبه لأبسط مظاهر الرعاية واشكر من يُساعدك. إن كنت أعزبًا، استخدم كلمات واضحة ولطيفة عند مقابلة شخص جديد، وتجنّب التسرّع. إن كنت مرتبطًا، قدّم مساعدة عملية في الأعمال المنزلية أو التخطيط؛ فالمهام المشتركة البسيطة تُقوّي الروابط.  .

برج الميزان اليوم صحيًا

قد تعاني النساء من مشاكل في صحة الفم. قد يتغيب الأطفال عن المدرسة بسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، يجب على المسافرين اصطحاب حقيبة إسعافات.

توقعات برج الميزان للفترة المقبلة

سيُظهر ثباتك ودقتك قيمتك للمديرين وزملاء العمل. حاول تبسيط المهام المعقدة إلى أجزاء واضحة وحافظ على التواصل المباشر. التحسينات الصغيرة الآن قد تُؤدي إلى سير عمل أكثر سلاسة وتقدير أكبر مع مرور الوقت، دوّن ملاحظات بسيطة يوميًا.

برج الميزان الميزان توقعات برج الميزان حظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

الايجار القديم

لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه

حالة الطقس في مصر

الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. ما موعد تطبيق الزيادة السنوية لشقق الإيجار القديم؟

حكومة مدبولي

7 حقائب الأطول ليس بينها النقل .. هؤلاء الوزراء الأكثر استمرارا في حكومات مدبولي الثلاث

مجلس المحافظين

مصادر لـ صدى البلد: رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام

المستشار محمود حلمي الشريف

وزير العدل الجديد.. من هو المستشار محمود حلمي الشريف؟

ترشيحاتنا

اليابان

اليابان : قلقون بشدة إزاء تسريع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية

أرشيفية

الرئيس الكولومبي يعلن نجاته من محاولة اغتيال بعد تحذيرات أمنية

أرشيفية

اضطرابات واسعة متوقعة في رحلات لوفتهانزا بسبب إضراب مرتقب

بالصور

احذر .. مشاكل صحية خطيرة تصيبك بسبب عدم تغيير ملاءات السرير باستمرار

عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة
عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة
عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة

طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل .. بخطوات سهلة وطعم غني

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل

حمادة هلال: المداح 6 آخر الأجزاء والجمهور أجبرنا على الإستمرار| خاص

حمادة هلال
حمادة هلال
حمادة هلال

وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية تتفقد ملتقى التوظيف بالصالة المغطاة بالزقازيق

جانب من الملتقي
جانب من الملتقي
جانب من الملتقي

فيديو

جلسة صلح تحولت لمـ.ــجزرة في فيصل

جلسة صلح تحولت لجريمة قتل جماعي في فيصل .. كواليس

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد