«فرايبورج» يخطف بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس ألمانيا بعد مواجهة ماراثونية أمام «هيرتا برلين»
46 ألف مُشجّع يُدعّمون الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا
ترقب حذر للقمة السابعة .. نتنياهو يحمل معلومات استخباراتية بشأن إيران إلى ترامب
شعبة الدواجن تكشف عن السعر المنطقي للفراخ في السوق المصري.. والأسبوع الأول من رمضان مفاجأة
60 مليون جنيه.. «الشريعي» يكشف مفاوضات سيد عبدالحفيظ لضم مصطفى شكشك
وليد سليمان: معايشة ألمانيا أكدت قوة منظومة التدريب بالنادي الأهلي
لا أسلحة نووية أو صواريخ .. ترامب يُصعّد لهجته تجاه إيران: ترغب في إبرام اتفاق
«كهربا» لن يستمر بعد الموسم .. وإنبي يوضح خطة التعاقد معه
الإيجار القديم .. تعرف على إجراءات المالك حال رفض الإخلاء
كندا تُندّد بإجراءات إسرائيل لتوسيع سيطرتها على الضفة الغربية
«هنعمل اللي اتحاد الكرة يقول عليه».. «البطاوي» يكشف موقف سيراميكا من تأجيل مباراة الزمالك
عبدالله السعيد «حالة مختلفة».. طارق طه يُشيد باحترافيته داخل الملعب ويكشف أسرار نجاح بيراميدز
برج العذراء.. حظك اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026: صداقة مثمرة

حياة عبد العزيز

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العذراء وحظك اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026



استخدم كلماتٍ لطيفة، وأنجز المهام الصغيرة، واقبل المساعدة عند عرضها. ستكون خياراتك عملية وعادلة. حافظ على هدوئك، ووفر طاقتك، وركّز على خطوةٍ واحدة واضحة تُحقق تقدماً مُطرداً في خططك..

توقعات برج العذراء عاطفيا

إن كنت أعزبًا، ابتسم وتحدث بلطف؛ فقد تتحول محادثة قصيرة إلى صداقة مثمرة. أما إن كنت مرتبطًا، فأثنِ على شريكك واستمع جيدًا لاحتياجاته الصغيرة، تجنب الجدال السريع وتريّث قبل الرد.

برج العذراء وحظك اليوم صحيا

اشرب الماء النقي بانتظام، واختر وجبات نباتية خفيفة تحتوي على الخضراوات والعدس، خذ قسطًا من الراحة عند الحاجة، وخذ فترات راحة قصيرة للتنفس أثناء العمل لتصفية ذهنك.

برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

اطلب المساعدة إذا شعرت بصعوبة في إنجاز مهمة ما؛ فالعمل الجماعي يخفف الضغط. كن مهذبًا في الاجتماعات وأظهر احترامًا لأفكار الآخرين، قائمة تخطيط مختصرة تمنع الأخطاء ابذل جهدًا متواصلًا بدلًا من التسرع.

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة

حدد هدفًا بسيطًا للادخار أسبوعيًا والتزم به. إذا طلب منك أحدهم مالًا، فخذ وقتك للتفكير، ولا تقدم المساعدة إلا إذا كنت قادرًا على ذلك.

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

الايجار القديم

لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه

حالة الطقس في مصر

الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. ما موعد تطبيق الزيادة السنوية لشقق الإيجار القديم؟

حكومة مدبولي

7 حقائب الأطول ليس بينها النقل .. هؤلاء الوزراء الأكثر استمرارا في حكومات مدبولي الثلاث

مجلس المحافظين

مصادر لـ صدى البلد: رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام

المستشار محمود حلمي الشريف

وزير العدل الجديد.. من هو المستشار محمود حلمي الشريف؟

مرسيدس CL65 AMG موديل 2005

مرسيدس قديمة تباع بـ مليون ريال سعودي | لهذا السبب

أخبار التكنولوجيا | لمحبي الألعاب .. إليك أفضل شاشة في الأسواق بمواصفات احترافية وأفضل ساعة ذكية بالأسواق في 2026

سوزوكي Across

إطلاق سيارة سوزوكي SUV الجديدة لمنافسة تويوتا RAV4

احذر .. مشاكل صحية خطيرة تصيبك بسبب عدم تغيير ملاءات السرير باستمرار

عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة
طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل .. بخطوات سهلة وطعم غني

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
حمادة هلال: المداح 6 آخر الأجزاء والجمهور أجبرنا على الإستمرار| خاص

حمادة هلال
وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية تتفقد ملتقى التوظيف بالصالة المغطاة بالزقازيق

جانب من الملتقي
جلسة صلح تحولت لمـ.ــجزرة في فيصل

جلسة صلح تحولت لجريمة قتل جماعي في فيصل .. كواليس

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

