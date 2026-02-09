قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزالان بقوة 5.7 ريختر يضربان المكسيك وتشيلي
2 مليون دولار تربك الأهلي.. أشرف داري يُشعل أزمة داخل القلعة الحمراء
اتحاد الكرة يفجر مفاجأة: لم نخاطب كاف لتغيير موعد مباراة الزمالك وكايزر
أسعار برامج عمرة رمضان 1447 هـ 2026 وتفاصيل الباقات المتاحة
مدرب مالي: الأهلي خسر إليو ديانج.. وانتظروا تألقه مع فالنسيا
إمساكية رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات.. مواعيد الصلوات وساعات الصيام
بدء صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2026 وخطوات الاستعلام الرسمية
تعديل قانون الضريبة العقارية.. الحكومة تتوقع 20 مليار جنيه من 2 مليون وحدة جديدة
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الأحد 8 فبراير 2026
من الرصد الروتيني إلى الرقمنة.. محطات لحظية لمواجهة التلوث السمعي في السويس
أجواء صيفية.. الأرصاد تكشف عن سبب ارتفاع درجات الحرارة في فصل الشتاء
ببقى مبسوط.. محمد رمضان في ظهور مميز برفقة حسين فهمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج السرطان.. حظك اليوم الإثنين 9 فبراير 2026: التزم بوعودك

برج السرطان
برج السرطان
حياة عبد العزيز

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الإثنين 9 فبراير 2026 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

برج السرطان وحظك اليوم الإثنين 9 فبراير 2026

قد يُقدّم لك من يُساعدك التوجيه، التزم بوعودك، وكن لطيفاً في حديثك، ستلاحظ نجاحات صغيرة تُعزّز ثقتك بنفسك، وتُمهّد لك طريقاً هادئاً نحو أهدافك، واحتفل بكل إنجاز.

برج السرطان اليوم على الصعيد العاطفي 

قد يلتقي مواليد برج السرطان العازبون بشخص ودود أثناء قيامهم بمهامهم اليومية أو في فعالية مجتمعية. أظهر اهتمامًا صادقًا وابتسم، تزداد الروابط الأسرية قوةً إذا ساعدت في الأعمال المنزلية البسيطة وتناولتما وجبة دافئة معًا. 

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

 قد تُواجه بعض المشاكل المتعلقة بالأذن، قد تُعاني النساء من مشاكل نسائية، وينبغي على من لديهن تاريخ مرضي لأمراض القلب توخي الحذر في الصباح الباكر.  

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهني

سيُقدّر زملاؤك خطواتك المُتأنية وقد يطلبون نصيحتك كن واضحًا عند شرح أفكارك واكتب ملاحظات مُختصرة. تجنّب تحمّل الكثير من المهام في وقت واحد؛ ركّز على ما يُمكنك إنجازه على أكمل وجه. 

توقعات برج السرطان الفترة المقبلة 

تجنب العروض المحفوفة بالمخاطر التي تعد بأرباح سريعة، مراجعة دقيقة لنفقاتك الشهرية قد تكشف لك عن فرص للتوفير، تقاسم التكاليف مع العائلة أو الأصدقاء لتلبية الاحتياجات المشتركة سيخفف الضغط ويبني الثقة.

برج السرطان حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم السرطان وتوقعات الأبراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

التعديل الوزاري الجديد

ملامح التعديل الوزاري الجديد قبل رمضان .. قائمة الراحلين وعودة وزارة ملغاة

مدبولي

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.11% والإعدادية 82.40%

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

الجرام أقل من 6000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 بعد التراجع الأخير

الجرام أقل من 6000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 بعد التراجع الأخير

ترشيحاتنا

ورصد وإزالة بناء مخالف "عشة" و"غرفة" أعلي عقار سكني بمساكن 15 مايو المعروفة ب"النشار" وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

استجابة لشكاوى المواطنين.. حي مناخ بورسعيد يشن حملة للتصدي لمخالفات البناء

ميناء دمياط

ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة

محافظة دمياط

محافظ دمياط يشارك باحتفالات العيد القومي الـ 776 لمحافظة الدقهلية

بالصور

رئيس لامبورجيني: السوق المصري يمتلك مقومات قوية لنجاح العلامة الإيطالية.. ولا نية حاليا للسيارات الكهربائية

رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد
رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد
رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد

أبرزها أولاد الراعي وعلي كلاي .. الأكشن والإثارة والتشويق تسيطر علي خريطة أعمال رمضان 2026

بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"

من وحي الواقع .. مي صالح في دراما رمضان 2026 بـ مسلسل "روج أسود"

مي صالح رفقة فرح الزاهد
مي صالح رفقة فرح الزاهد
مي صالح رفقة فرح الزاهد

ندى إيلانير.. هكذا تظهر ويزو في مسلسل السوق الحرة رمضان 2026

ويزو
ويزو
ويزو

فيديو

مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد