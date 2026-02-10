قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أبو الغيط: ريادة الأعمال والابتكار ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، في افتتاح أعمال المنتدى العالمي السادس لرواد الأعمال والاستثمار، والذي يُعقد على مدار يومي 10 و11 فبراير 2026 بالمنامة، بحضور ومشاركة رفيعة المستوى في مقدمتها الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، وعبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، وعمر مولر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بالإضافة إلى نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين.

وصرّح جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط ألقى كلمة هامة في افتتاح المنتدى، حيث نوّه إلى الأهمية المتنامية لمفهوم ريادة الأعمال، باعتبارها أصبحت إحدى المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وركناً هاماً في معادلة مواجهة التحديات التنموية مثل البطالة، والقدرة على تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية.

وذكر رشدي، أن أحمد أبو الغيط يحرص دائماً على دعم ورعاية مثل تلك الفعاليات والمنتديات الهامة الرامية إلى مواكبة متطلبات وتطورات العصر الحديث، والتي تبحث عن حلول مبتكرة تساعد في دفع عجلة التنمية المستدامة والنمو الشامل، مضيفاً أن السيد الأمين العام أوضح في أكثر من مناسبة أن الإبداع والابتكار هما بوابة العبور إلى مستقبل آمن ومزدهر.

وأشار رشدي إلى أن الأمين العام قد تطرق إلى جهود الجامعة العربية للانتهاء من مسودة مشروع اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة، حيث أشار إلى أن هذه الاتفاقية سوف تذلل المعوقات التي تواجه المستثمرين، وتواكب التطورات الاقتصادية على المستوى الدولي، بما يشمل المفاهيم الحديثة مثل التنمية المستدامة، واقتصاد المعرفة، والاقتصاد الرقمي.

وأضاف رشدي أن الأمين العام قد حضر افتتاح الحدث العربي الدولي رفيع المستوى الذي عُقد على هامش أعمال المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار تحت شعار «النمو الشامل: مواءمة الحماية الاجتماعية مع آليات ريادة الأعمال والابتكار»، والذي نظمته الجامعة العربية بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بهدف دعم الجهود العربية في مجال التنمية الاجتماعية، وخاصة السعي لإيجاد حلول مبتكرة تسهم في تحقيق الاندماج الاجتماعي الكامل، مع التركيز على الفئات الأولى بالحماية، وفي مقدمتهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وكبار السن، والأسر الفقيرة.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن دورة المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار هذا العام تُعقد تحت شعار «تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تمكين ريادة الأعمال، وتعزيز الابتكار، وتعبئة رأس المال لبناء مجتمعات قادرة على الصمود»، ويحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين، حيث يهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية وإيجاد الحلول المبتكرة التي تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة والنمو الشامل.

