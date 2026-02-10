توروب يعلن قائمة الأهلي لمباراة الإسماعيلي في الدوري المصري

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة المارد الأحمر لخوض مباراة الإسماعيلي، التي تقام غدًا ‏الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

جاءت قائمة الفريق على النحو التالي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام، ومحمد ‏علي بن رمضان وياسر إبراهيم ويلسين كامويش ومحمد شريف ومحمد شكري ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ‏ويوسف بلعمري وأليو ديانج وعمرو الجزار ومروان عثمان وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.‏

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي غدًا الأربعاء على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الـ14 من بطولة الدوري ‏الممتاز‎.‎