توروب يعلن قائمة الأهلي لمباراة الإسماعيلي في الدوري المصري

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة المارد الأحمر لخوض مباراة الإسماعيلي، التي تقام غدًا الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
جاءت قائمة الفريق على النحو التالي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام، ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ويلسين كامويش ومحمد شريف ومحمد شكري ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ويوسف بلعمري وأليو ديانج وعمرو الجزار ومروان عثمان وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.
ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي غدًا الأربعاء على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.