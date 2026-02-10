قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

صحيفة إسرائيلية: تل أبيب تبلغ واشنطن بضرورة عملية عسكرية جديدة في غزة

القسم الخارجي

نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدر إسرائيلي قوله إن تل أبيب أبلغت واشنطن بأن عملية عسكرية أخرى في قطاع غزة باتت ضرورية.

وأضافت الصحيفة أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو  سيبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة “لا تتحرك” حتى الآن.
 

وأفاد وسائل إعلام فلسطينية بأن غارات جوية إسرائيلية وإطلاق نار أسفرا عن استشهاد خمسة فلسطينيين في غزة الثلاثاء، في أحدث موجة عنف تقوض الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة في القطاع، والتي مضى عليها أربعة أشهر.

وفي دير البلح وسط غزة، قُتل شخصان كانا يستقلان دراجة كهربائية جراء غارة جوية، بحسب مسعفين.

وفي وقت لاحق، قُتلت امرأة بنيران طائرة مسيرة إسرائيلية في دير البلح، كما قُتل رجل برصاص القوات في خان يونس جنوباً، وفقاً للمسؤولين.

كما قُتل رجل آخر بنيران إسرائيلية في جباليا شمال غزة، بحسب مسعفين فلسطينيين.

وجاء هذا العنف بعد يوم من استشهاد أربعة مقاومين على يد القوات الإسرائيلية في مدينة رفح جنوباً، بعد خروجهم من نفق تحت الأرض وإطلاقهم النار على القوات.

ودون التعليق مباشرة على الشهداء الأربعة يوم الثلاثاء، قال جيش الاحتلال  الإسرائيلي إنه نفذ هجمات استهدفت ما وصفه بمسلحي حماس رداً على حادثة رفح يوم الاثنين.

في مدينة غزة، احتشد عشرات الفلسطينيين في جنازات ثلاثة أشخاص استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنياً في المنطقة ليلة الاثنين.

إسرائيل تل أبيب واشنطن عملية عسكرية أخرى في قطاع غزة قطاع غزة بنيامين نتنياهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب

