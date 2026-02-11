قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بمسيرة شعبية.. محافظ الوادي الجديد يدشن ثاني قوافل العزة إلى أهل غزة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

بمشاعر صادقة تعمّق أواصر التآخي والمآزرة، وتحت شعار "ضمن قوافل العزة إلى أهل غزة"، انطلق الأسطول الثاني لقوافل المساعدات الإنسانية المتجهة من محافظة الوادي الجديد إلى قطاع غزة، وسط مسيرةٍ حافلة يتقدمها اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ويشاركُ أجواءها قيادات المحافظة التنفيذية والأمنية والشعبية، ورجال الدين، وممثلي الأحزاب السياسية، والعاملين بالقطاع الحكومي وطلاب المدارس وأهالي المحافظة.

دشّن المحافظ انطلاق القوافل من أمام النصب التذكاري ومجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بالوادي الجديد، مُصرّحًا بأن القافلة تشمل (٢٥) حاوية تمور بإجمالي (٤٥٠ طن) مساعدات للأشقاء في فلسطين، مثمنًا المشاركة المُشرّفة لجميع أبناء وأطياف أهالى المحافظة في هذا العمل الجليل، وفي مقدمتهم مجمع التمور التابع للمحافظة والمستثمرين ومؤسسات المجتمع المدني شريكة التنمية وشركات القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي استكمالًا ودعمًا لموقف مصر الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

